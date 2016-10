RADU PAPOE E CAMPIONUL CAMPIONILOR. Radu Mihai Papoe, component al lotului naţional al României, a câştigat „Tennis Europe Junior Masters”, la categoria U14

Share This





















Radu Mihai Papoe, component al lotului naţional al României, a câştigat „Tennis Europe Junior Masters”, la categoria U14, un turneu la care au participat aproape cei mai buni jucători din Europa de la această categorie de vârstă.

După acest succes, cel mai important din cariera lui, Radu a acordat un interviu pentru site-ul FRT.

– Radu, mai întâi de toate, felicitări pentru acest succes foarte important! Spune-mi, te rog, cu ce aşteptări ai mers la acest turneu?

– Mi-am propus să joc cât mai bine şi să fac un turneu cât mai bun.

– A fost un turneu la care au venit numai campioni, mulţi dintre ei fiindu-ţi adversari de-a lungul anului. A contat în vreun fel acest lucru?

– Nu a contat deloc. Este adevărat că au fost numai campioni, cu majoritatea am şi jucat până acum, dar nu m-am speriat niciun moment.

– Este primul „Tennis Europe Junior Masters” la care participi? Cum te-ai simţit?

– Da, a fost primul pentru mine, şi m-am simţit extraordinar. – Ce ai gândit, după tragerea la sorţi, când ai aflat că vei juca cu favoritul nr. 1?

– Mi-am propus să joc cât mai bine şi să mă ţin de tactică, pentru că am stabilit cu antrenorul o tactică înainte de meci, pe care am dus-o până la finalul meciului.

– Cum a fost pentru tine acest an?

– A fost un an în care am muncit din greu şi acum se văd roadele. Acesta este cel mai important trofeu din cariera mea.