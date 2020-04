„Rabla Plus” menţine cea mai mare primă din Europa la achiziţia de maşini electrice

Share This





















Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a lansat Programul „Rabla Plus”, prin care cei care doresc să achiziţioneze un autovehicul electric sau electric hibrid plug-in pot să se adreseze dealer-ilor validaţi.

Conform unui comunicat de presă transmis de Ministerul Mediului, pentru prima dată Rabla PLUS permite populaţiei inclusiv achiziţia de motociclete full electric.

Se acordă prime de aproximativ 10.000 de euro celor care achiziţionează maşini electrice, iar cei care cumpără maşini hibrid primesc o primă de aproximativ 4.500 de euro.

Valoarea ecotichetului este de 3.500 de lei, la care se adaugă prima de casare de 3.500 de lei, în cazul în care optează pentru casarea unui autovehicul, valoarea cumulată fiind de 7.000 de lei, dar care nu poate depăşi 50% din preţul de comercializare.

O altă noutate este că persoanele care vor

achiziţiona un autovehicul electric prin program nu vor avea dreptul să-l vândă pentru cel puţin un an, întrucât se doreşte ca autovehiculele electrice să rămână în circulaţie pe străzile din ţara noastră. Astfel se încearcă descurajarea speculei.

„Programul de anul acesta păstrează pentru al cincilea an consecutiv cea mai mare primă pentru achiziţia maşinilor full electric din Europa: circa 10.000 euro. În ceea ce priveşte achiziţiile maşinilor hibrid plug-in, aceastea sunt susţinute prin program cu circa 4500 de euro, iar motocicletele full electric cu peste 700 de euro, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculelor”, conform sursei citate.

Programul Rabla PLUS nu condiţionează achiziţia unui autovehicul nou de casarea unui autovehicul uzat. Însă cei care vor dori să renunţe la o maşină veche, poluantă, vor beneficia în plus şi de prima de casare stabilită prin programul Rabla Clasic, în valoare de 6500 de lei”- se precizează în comunicatul

AFM

Astfel, în condiţiile accesării concomitente a celor două programe, sumele decontate prin AFM din costul total al maşinii vor fi de: circa 11.300 de euro pentru maşinile full electric, 5800 de euro pentru maşinile hibrid plug-in şi 1400 de euro pentru motocicletele full electric, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculului.