„Rabla 2021” prinde viteză: Prima de casare a fost majorată la 7500 lei

Ministerul Mediului a anunţat lansarea programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus pentru anul 2021, programe care au debutat la 26 aprilie. Prima de casare creşte de la 6.500, la 7.500 lei, bugetul pentru Rabla Clasic creşte cu aproape 10%, iar prin Rabla Plus vor putea fi achiziţionate până la 6.600 de maşini electrice.

În acest an, Programul Rabla Clasic vine cu modificări substanţiale în ceea ce priveşte prima de casare, aceasta fiind majorată de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, dar apar şi alte modificări, menite să îi sprijine pe cei care doresc să aplice.

O altă noutate a Programului Rabla Clasic o reprezintă valoarea ecobonusurilor acordate pentru stimularea achiziţionării autoturismelor cât mai puţin poluante, în funcţie de tehnologia folosită, acestea fiind, de asemenea, majorate astfel:

ecobonus în valoare de 1.500 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC;

ecobonus în valoare de 1.500 de lei în cazul în care în COC este înscrisă şi cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO_2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC;

ecobonus în valoare de 1.500 de lei în cazul în care în COC este înscrisă doar cantitatea de emisii de CO_2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 124 g CO_2/km WLTP în regim de funcţionare mixt;

ecobonus în valoare de 3.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid.

Ecobonusurile se pot cumula în cazul în care maşina nouă îndeplineşte ambele condiţii, ajungându-se astfel la o reducere de 12.000 de lei din preţul total al autovehiculului nou.

Pentru achiziţionarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 5.500 de

lei.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic a fost extinsă la 150 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziţie a autoturismului nou.

O altă modificare vizează posibilitatea ca primele de casare să fie transferate între toate tipurile de persoane fizice sau juridice. Această schimbare va permite accesarea programului şi de către cei care nu au o maşină veche de casat.

De asemenea, a fost introdusă interdicţia de înstrăinare a autovehiculelor nou-achiziţionate în cadrul programului, precum şi obligativitatea restituirii finanţării în cazul nerespectării acestei interdicţii.

Ediţia din acest an a Programului Rabla Clasic va beneficia de un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decât în 2020.

Pentru Programul Rabla Plus 2021, avem cel mai mare buget de până acum, 400 de milioane de lei, dublu faţă de bugetul de anul trecut, dat fiind interesul deosebit pentru acest tip de autovehicule.

Reamintim faptul că în cadrul Programului Rabla Plus se acordă două tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru maşinile full electrice şi 20.000 de lei pentru maşinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou. Cei care vor dori să renunţe la o maşină veche, poluantă, şi să achiziţioneze un autovehicul electric vor beneficia atât de prima de casare acordată prin Programul Rabla Clasic, în valoare de 7.500 de lei, cât şi de ecotichetul alocat în cadrul Programului Rabla Plus.

De asemenea, s-a decis majorarea cuantumului finanţării pentru motociclete electrice la 5.500 de lei, iar cine doreşte să achiziţioneze o motocicletă electrică şi predă o maşină uzată, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare în valoare de 5.500 de lei. Valoarea cumulată a ecotichetului şi a primei de casare nu poate depăşi 50% din valoarea de achiziţie a motocicletei electrice.

Valabilitatea notei de înscriere în cadrul Programului Rabla Plus a fost extinsă la 240 de zile de la data emiterii, timp în care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achiziţie a autoturismului nou.