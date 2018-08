Share This





















R & I GROUP SPRL în calitate de lichidator judiciar al S.C. ARCONSTRUCT INTERMED S.R.L. organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea bunurilor imobile proprietatea S.C ARCONSTRUCT INTERMED S.R.L., respectiv:

” Teren extravilan categoria de folosinta livezi situat în Sat Mogoşeşti, Com. Dragomireşti, Trala 17, Parcela 363/7/8/1, jud. Dămboviţa, în suprafaţă totală de 8.800 mp, la preţul de pornire de 6.108,5 euro, exclusiv TVA.

” Teren extravilan în suprafaţă totală de 20.160 mp, situat în Com. Dragomireşti, sat Mogoşeşti, Tarlaua 17, parcela 363/7/8, cu număr cadastral 1091, înscris în CF nr. 1711, preţul de pornire al licitaţiilor este de 4.223,00 euro, exlusiv TVA.

” Teren extravilan în suprafaţă totală de 16.560 mp, situat în Com. Dragomireşti, sat Mogoşeşti, Tarlaua 17, parcela 363/6/6, cu număr cadastral 1087, înscris în CF nr. 541, preţul de pornire al licitaţiilor este de 3.469,00 euro, exlusiv TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 31.08.2018, ora 15:00, în Bucureşti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1. în caz de neadjudecare licitaţia se va relua în data de 07.09.2018, 14.09.2018, respectiv 21.09.2018.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute direct de la sediul R & I GROUP S.P.R.L., la numărul de telefon 021-311.77.82 sau la adresa de e-mail: office@ri-group.ro