Puterea exemplului: Preşedintele Crucii Roşii Dâmboviţa, Părintele Vicar lonuţ Ghibanu, s-a vaccinat împotriva COVID-19

Tot mai multe personalităţi publice, oameni care se bucură de notorietate şi respect din partea comunităţii, aleg să se vaccineze împotriva noului coron-avirus, fără să facă din asta un secret. Şi nu este rău deloc, dimpotrivă! Sunt exemple de urmat pentru ceilalţi iar gestul lor are un rol important în efortul general de a convinge cât mai mulţi cetăţeni că vaccinarea reprezintă singura cale eficientă de a se pune capăt pandemiei. Un asemenea exemplu este preşedintele Crucii Roşii Dâmboviţa, Părintele Vicar lonuţ Ghibanu, care, imediat după imunizare a declarat:

DA! M-AM VACClNAT! În calitate

de preşedinte al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, Filiala Dâmboviţa, am avut dreptul legal de a mă vaccina şi nu am ezitat!

Aşa cum ştim, s-au depus eforturi deosebite pentru ca într-un termen atât de scurt să apară un vaccin care să ne readucă la viaţa normală de dinainte de pandemia cu noul coronavirus.

Astăzi, sunt păreri diferite cu privire la vaccinare, unii fiind pro şi alţii contra. De aceea, cred că fiecare trebuie să ia decizia de a se vaccina sau nu, conform propriilor convingeri bazate pe informaţiile primite din partea celor care sunt autorizaţi să le dea, deci, doar din surse sigure, pentru a nu cădea victime dezinformărilor.

Eu am citit cu multă atenţie broşura intitulată „Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură!” primită prin intermediul Patriarhiei Române şi am decis să mă vaccinez.

Am văzut şi punctul de vedere al unor Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, al unor profesori de teologie sau mari duhovnici şi am reţinut că: „şi vaccinurile sunt în mâna lui Dumnezeu”, sau că „indiferent dacă alegem să ne vaccinăm sau nu, trebuie să ne iubim unii pe alţii şi să ne respectăm”, ori că „cei care se vaccinează să nu se învrăjbească cu ceilalţi şi invers” etc. şi, de aceea, vă rog să nu-i judecaţi pe unii sau pe alţii.

În final, îmi exprim recunoştinţa pentru medicii care sunt în prima linie şi care fac eforturi deosebite încă de la începutul pandemiei cu COVID-19.

Cu Dumnezeu înainte!