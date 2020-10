PUCIOASA, ELIMINATĂ LA LOVITURI DE DEPARTAJARE

Departamentul Competiţii al FRF a realizat, conform criteriului geografic, împerecherea echipelor participante în turul 3 al Cupei României, ediţia 2020-2021.

începând din acest sezon, ca urmare a deciziei de Comitet Executiv din data de 1 octombrie 2020, în partidele în care se vor întâlni formaţii de Liga 2 cu formaţii de Liga 3, în ceea ce priveşte regulile de vârstă ale tinerilor jucători, se vor aplica reglementările de la Liga 3.

Marţi, 6 octombrie, ora 14:30

” CS Gloria Lunca-Teuz Cermei -CS Şoimii Lipova nu s-a disputat ” CSC Ghiroda şi Giarmata Vii -CSC Dumbrăviţa 4-2 (1-0) ” AFC Unirea 1924 -ACS Viitorul Şelimbăr 0-2 (0-0) ” CSM Alexandria – CSM Slatina 0-3 (0-1)

” SC Popeşti-Leordeni -AFC Progresul 1944 Spartac 0-1 (0-0) ” AFC Odorheiu Secuiesc -AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 0-2 (0-1)

Miercuri, 7 octombrie, ora 14:30

” CSA Axiopolis Sport Cernavodă –

AS FC Agricola Borcea 6-3 ” ACS Dacia Unirea Brăila –

CS Făurei 4-0

” AFC Metalul Buzău -CSM Focşani 2007 0-2 ” ACS Huşana Huşi -CS Ştiinţa Miroslava 2-1

” ACS Şomuz Fălticeni -ACS Foresta Suceava 2-0 ” AS FC Pucioasa -ACS SR Municipal Braşov 3-5

după penaltyuri ” CS Afumaţi – CS Concordia Chiajna 2-3

” CS Viitorul Dăeşti –

ACS Vediţa Coloneşti M.S. 4-3

” CS Viitorul Dăeşti – ACS Vediţa Coloneşti M.S. 4-3 după penaltyuri ” U Craiova 1948 SA –

Clubul Sportiv Muncitoresc Reşiţa 6-4

Clubul Sportiv Muncitoresc Reşiţa 6-4 după penaltyuri ” CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei –

CSC Sânmartin 1-2 ” ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ -CS Aerostar Bacău nu se dispută ” CS Minaur Baia Mare -ACS Fotbal Comuna Recea nu se dispută

Miercuri, 7 octombrie, ora 15:30

” ACS Mostiştea Ulmu –

AFC Unirea 04 Slobozia 3-1

Joi, 8 octombrie

” ACSO Filiaşi -CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu (ora 14:30) ” FC Unirea Dej –

AS FC Universitatea Cluj (ora 17:30)

în precedentul tur al Cupei României, al oilea, s-au înregistrat următoarele rezultate: ” FC Unirea Dej -ACS Unu Fotbal Club Gloria 7-0 ” CSM Sighetu Marmaţiei -CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei 1-2 ” CSC Sânmartin -CS Luceafărul Oradea 8-7 ” CS Crişul Chişineu Criş -CS Şoimii Lipova 0-2 ” CS Gloria Lunca-Teuz Cermei -ACS Progresul Pecica 3-1 ” ACS Pobeda Stâr Bisnov -CSC Dumbrăviţa 0-1 ” CSC Ghiroda şi Giarmata Vii -CS Hunedoara 4-1 ” CS Unirea Ungheni 2018 -AFC Odorheiu Secuiesc 0-1 ” CSO Cugir – ACS Viitorul Şelimbăr 3-4 ” CS Viitorul Dăeşti -ACS Flacăra Horezu 5-0 ” AS FC Pucioasa -CSM Flacăra Moreni 2-1 ” AFC Metalul Buzău – CS Blejoi 7-6 ” CSA Steaua Bucureşti -SC Popeşti-Leordeni 0-1 ” CS Tunari – CS Afumaţi 0-3 ” AS FC Agricola Borcea -ACS Înainte Modelu 3-1 ” ACS Recolta Gheorghe Doja -CS Făurei 2-3

” ACS Dacia Unirea Brăila –

CS Viitorul lanca 4-1 ” ACS Suporter Club Oţelul Galaţi -CSM Focşani 2007 0-1 ” ACS Huşana Huşi -CS Sporting Lieşti 2-1 ” CSM Bacău -ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 0-4 ” CSM Paşcani -CS Ştiinţa Miroslava 0-2

în cazul partidelor de mai jos, care nu s-au disputat, deznodământul a fost stabilit în urma deciziilor Comisiei de Disciplină şi Etică a FRF. ” ACS Industria Galda -AFC Unirea 1924 0-3 ” CS Sporting Roşiori 2008 -CSM Alexandria 0-3 ” ACS Unirea Bascov -ACS Vediţa Coloneşti M.S. 0-3

” ASC Olimpic Zărneşti -ACS SR Municipal Braşov 0-3 ” ACS Şomuz Fălticeni -CSM Bucovina Rădăuţi 3-0 ” CS Victoria Cumpăna -CSA Axiopolis Sport Cernavodă 0-3

ACSO Filiaşi s-a calificat în turul 3 după ce în partida din care urma să fie desemnat adversarul din turul 2, CSM Jiul Petroşani – CS Gilortul Târgu Cărbuneşti, ambele echipe au fost eliminate din competiţie prin decizia Comisiei de Disciplină şi Etică.