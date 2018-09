Psihologia politică şi apărarea socială (XXIX)

Share This





















dr. Gustave Le Bon

Se admite cu uşurinţă, fără să se demonstreze, cred eu, că majoritatea marilor evenimente ale trecutului au fost înfăptuite datorită influenţelor exercitate de către fantome. Din acest punct de vedere, studiată în profunzime pentru a înţelege ansamblul evenimentelor ce au avut loc, istoria este o colecţie a eforturilor popoarelor de a crea fantome sau de a le distruge. Politica, cea veche sau cea modernă, nu este altceva decât o luptă cu fantomele trecutului.

Dar, aceste umbre ale trecutului nu au toate aceiaşi putere egală de influenţare. Umbrele trecutului îşi au ierarhia lor valorică de influenţare şi, sub acest aspect, apare necesitatea clasificării lor.

în vârful acestei clasificări se află un mic grup de fantome ale trecutului, foarte puternice, foarte de temut, iar orice rezistenţă sau opunere sunt inutile, doar trecerea timpului, pe o durată de secole sau milenii, putţnd să le anihileze.

Aceste umbre, stăpâne ale destinului oamenilor şi societăţilor create de ei, sunt fantomele fondatorilor marilor credinţe. Chiar din mormânt, ei le dictează imperios milioanelor de oameni, legile concepute de ei. Pentru a-i sluji pe ei şi fantomele lor ce reprezintă un anumit trecut, au apărut strălucitoarele civilizaţii pentru care popoarele s-au luptat cu furie, unele împotriva altora, ca să le distrugă, cum s-a întâmplat recent când, în numele unei fantome a trecutului, 30.000 de armeni au fost masacrate de către turci.

Sub fantomele acestor stăpâni redutabili, se află cele ale eroilor. Unele se mulţumesc doar să dea naştere la legende şi mituri ce reprezintă idealul popoarelor respective, dar o parte dintre aceste fantome sunt destul de puternice pentru a-şi exercita influenţa, binefăcătoare sau nefastă, asupra desfăşurării unor evenimente ce au loc foarte departe în viitor, faţă de momentul istoric când au apărut. Un exemplu este fantoma lui Napoleon care l-a ajutat pe nepotul său să fie uns împărat, ceea ce ne-a costat Sedanul.

La cealaltă extremitate a acestei ierarhii a umbrelor trecutului, mişună o imensă legiune de mici fantome inutile, ale trecutului, ce se agită şi fac zgomot, fără să aibă o putere reală de influenţare, nerezistând mult în timp. Uneori, ele înspăimântă sufletele temătoare, dar dispar ca baloanele de săpun din clipa în care a-i destul curaj să te apropi de ele.

Toate aceste mici fantome efemere, scrâşnind din dinţi, inutile, sunt mereu născute de o altă fantomă, invulnerabilă şi nemuritoare: fantoma imensă a fricii. Ea îşi exercită puterea de influnţare de când a apărut lumea, din trecutul foarte îndepărtat al oamenilor, trecut pe care nu-l ştim, doar îl bănuim, trecerea timpului neputând s-o învingă.

Nu pot să-mi dau seama dacă, după cum spunea marele poet Lucreţiu, fantoma fricii a dat naştere zeilor, dar sunt foarte sigur că, de nu s-ar fi exercitat constant influenţa sa asupra popoarelor şi conducătorilor lor, cursul istoriei ar fi fost cu totul altul. Mai mult chiar, îmi dau foarte bine seama că fantoma fricii, acest înficoşător despot, şi nenumăraţii ei fii, dacă nu şi-ar fi agitat neîncetat umbrele prin Parlamentului nostru, cotropindu-ne minţile cu înfiorătoare anarhie, am fi avut ordinea şi disciplina socială fără de care nicio societate nu poate supravieţui.

Toate aceste fantome, inclusiv cea a fricii ca şi cele la care a dat naştere, au fost cunoscute pe deplin de marii oameni de Stat. Genialitatea lor a fost aceea că au ştiut cum să se folosească de ele.

Povestea lamentabilă a grevei poştaşilor ne arată cât de mult guvernanţii, lipsiţi de cea mai mică sclipirea de geniu politic, au fost înspăimântaţi de cele mai miuci fantome. Tot această poveste ne-a demonstrat cum cresc aceste fantome dacă neglijăm metodele de a le controla, ele dispărând din clipa în care ne luăm de ele.

Tradus din franceză de către Mircea COTÂRŢĂ spre luminarea minţii politicienilor dâmboviţeni şi a jurnaliştilor locali.