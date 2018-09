Psihologia politică şi apărarea socială (XXIV)

Share This





















dr. Gustave Le Bon

Contrar acestor himerice doctrine, noi vedem limpede astăzi că cele mai considerabile fenomene istorice sun provocate de cauze îndepărtate, numeroase şi strâns legate unele de celelalte.

De multeori, acumularea de mici cauze dau naştere la marile efecte. în evoluţia istorică a societăţii, ponderabilul apare adesea din imponderabil. Miile de mici fapte, de multe ori neobservate cu claritate, a căror sinteză sunt marile evenimente, ajung să se îndrepte în aceiaşi direcţie, în virtutea unor legi riguroase analoage cu cele ce obligă o stea să se deplaseze pe o anumită traiectorie sau ghinda să devină un stejar. Astfel canalizate, tote aceste evenimente zilnice dau naştere la curente care, foarte slabe la origine, putând fi uşor deturnab ile, devin de neocolit mai târziu, când forţa lor a crescut suficient de mult. Atunci, marile îndiguiri sociale sunt rupte, iar evoluţia unui popor se transformă în revoluţia unui popor.

Aşa cum am afirmat, în toate transformările create lent de scurgerea timpului, rolul social al raţiuni a fost mereu foarte slab. Adevăraţii făuritori de istorie, fondatorii marilor religii şi ai marilor imperii au presimţit, de altfel, acest lucru. Niciodată ei nu au încercat să se folosească de raţiunea oamenilor, ci au reuşit să influenţeze sentimentele lor şi să le cucerească inimile.

Dar această fază eroică din istoria lumii, se pare că este pe punctul de a dispare. Odată cu evoluţia ştiinţei şi dezvoltarea industriei, perioadă în care a intrat omenirea, codurile sociale ale necesităţilor economice au început să înlocuiască codurile sociale religioase devenite neputincioase.

Pentru evoluţia societăţii este important să nu reînviem, sub forma unei teologii socialiste, doctrina antică ce ne arăta că popoarele sunt guvernate de capriciile divinităţilor. Marea utopie a reformatorilor este de-a atribui legilor puterea magică pe care oamenii de astăzi nu o mai atribuie zeilor. Visul de a reface societatea nu mai ţine cont de necesităţile naturale ale acesteia. Dar, dacă vechile divinităţi ne mai iertau uneori slăbiciunile, fiind capabile de milă faţă de oameni, legile naturale sunt inflexibile şi nu iartă niciodată. Să vrei să te opui lor cu ajutorul unor decrete artificiale, este mereu o acţiune periculoasă. Este ca şi cum ai vrea să opreşti o locomotivă folosind doar discursuri.

Iată ce ne aşteaptă dacă ne încăpăţânăm, zilnic, să acţionăm folosind legi acumulate de către legislatori imprudenţi. Doar experienţa socială poate potoli minţile ce cred în ceea ce-şi imaginează că este real. Or, aceste experienţe se înmulţesc şi ne dăm seama din ce în ce mai bine de consecinţele măsurilor luate în grabă, luate la grămadă, pentru a remedia imperfecţiunile statului social. Astfel, ajungem să constatăm că aproape toate aceste măsuri luate în grabă nu fac decât să crească tocmai răul social pe care doream să-l rezolvăm şi datorită faptului că aceste măsuri, luate în grabă pentru a potoli nemulţumirile, nu fac decât să împiedice cursul natural al dezvoltării stărilor de fapt.

Enumerarea acestor legi care mai mult fac rău, decât bine, inclusiv repercusiunile lor sociale, ar umple un volum separat. Deci, mă voi limita a cita doar câteva, ţinând cont de spaţiul pe care îl am la dispoziţie. Nu se pune deloc problema că vreau să contest intenţiile legiuitorului, desigur bine intenţionate, ci de a arăta rezultatele actelor sale.

Legile referitoare la primele de asigurare din cadrul marinei comerciale. Costul anual actual, 41 de milioane. Rezultatul: accelerarea rapidă a decăderii marinei noastre şi rente importante oferite companiilor germane.

Tradus din franceză spre luminarea minţii politicienilor dâmboviţeni şi a jurnaliştilor locali de către Mircea COTÂRŢĂ.