Psihologia politică şi apărarea socială (LXXVII)

de Gustave Le Bon_

într-o proclamaţie a Consiliului central de declanşare a grevei, publicată de Le Matin, numărul din 19 martie 1909, citim:

„Niciodată nu am considerat greva ca un mijloc de apărare profesională, aceasta fiind o jignire adresată de domnul Symian colegelor noastre femei ceea ce a provocat indignarea întregului personal.”

Dar, înţelegând repede că, faptul de-a fi fost făcute gâşte respectivele doamne ce lucrau în cadrul poştei, gâştele fiind celebre prin gradul lor redus de inteligenţă, nu este de ajuns pentru a justifica oprirea cursului normal al vieţii unei ţări, greviştii au căutat un alt motiv. Atunci, au invocat un oarecare favoritism, considerat nedrept, favoritism de care, de altfel, are parte majoritatea poştaşilor, ce constă în adăugarea a trei luni vechime pentru cei ce avansează în mod automat o dată la fiecare trei ani.

în realitate, declanşarea grevei a fost provocată de cu totul alte cauze pe care situaţia poştaşilor nu o justifica.

Această situaţie era, într-adevăr, privilegiată. Consideraţi ca un echivalent preţios al agenţilor electorali, de cinci-spreze ani poştaşilor le-au fost satisfăcute toate pretenţiile. Deşi nu au decât studii primare, poştaşii sunt mai bine plătiţi decât majoritatea funcţionarilor şi cu mult peste cât primeşte cel mai bun muncitor, având de făcut şi o muncă uşoară în comparaţie cu cea prestată de muncitori.

Adjunctul dirigintelui de poştă, organizatorul grevei, cu tot cu sporuri, încasează un salariu de aproape 6.000 de franci, iar funcţionarul cel mai prost plătit, reuşeşte, după patruzeci şi cinci de ani vechime, să ajungă la un salariu de 4.400 de franci, dacă are muncă de birou, şi 5.500 de franci, dacă are muncă de teren. Pensia poştaşului reprezintă două treimi din ultimul salariu pe care-l avea. Poştaşii capabili avansează ierarhic o dată la trei ani, ceea ce înseamnă şi creşterea salariului. Celor mai puţin capabili, avansarea, ce are loc o dată la trei ani, este amânată cu trei luni. Regulamentul conform căruia are loc avansarea poştaşului a fost analizat de toate ziarele principale, arătându-se indulgenţa de care dă dovadă sistemul administrativ ce foloseşte un punctaj uşor de obţinut pentru pentru a fi promovat şi a obţine un salariu mai mare decât cel pe care-l ai doar pe bază de vechime în câmpul muncii. Iată ce spune regulamentul:

„Mărirea de salariu doar pe bază de vechime se face pentru angajaţii cu funcţii de execuţie, conducere şi supraveghere doar în condiţiile în care au dat dovadă de randament scăzut la locul de muncă, de lipsă de zel, de implicare şi precizie în execuţie, de lipsă de autoritate, de neglijenţă gravă, neglijenţă repetată la locul de muncă.”

Atunci, la ce bună declanşarea grevei?

Pur şi simplu, greva a fost o criză de orgoliu colectiv exasperat la oameni conştienţi de puterea artificială pe care singuri au căpătat-o. Să vă spunem cum au reuşit să aibă această putere.

Tradus din franceză de către Mircea COTÂRŢĂ spre luminarea minţii politicienilor dâmboviţeni şi a jurnaliştilor locali.