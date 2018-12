Psihologia politicÄƒ ÅŸi apÄƒrarea socialÄƒ (LXVII)

Share This





















Rolul contagiunii mentale este precumpănitor în declanşarea majorităţii fenomenelor sociale de natură istorică. Fără ea, niciuna dintre credinţele fundamentale ce au apărut în lume, creştinismul, islamul, budismul etc., n-ar fi putut să se răspândească. Contagiunea mentală, niciodată gândirea raţională, este cea care asigură răspândirea, în lume, a credinţelor.

Tot contagiunea mentală este cea ce generalizează marile revoluţii, mişcările de răspândire a opiniilor şi tot ceea ce este starea de spirit specifică unei epoci. Acţiunea contagiunii mentale, în prezent, este mai considerabilă decât în orice altă epocă, deoarece cea modernă, în care trăim, a devenit era diversităţii, asupra căreia legăturile cu trecutul nu mai au nicio influenţă care s-o mai reţină de la ceva.

***

Pentru a înţelege adevăratele scopuri ale comportanentelor indivizilor şi ale maselor, nu trebuie să uităm că sentimentele şi inteligenţa sunt eterogene. Acţionând conform unor legi diferite, sentimentele şi inteligenţa nu au puncte comune. După această constatare m-am ghidat când am scris mai mult de o carte, iar recent, eminentul filozof Ribot a insistat asupra capitalei sale importanţe în apariţia şi desfăşurarea fenomenelor sociale.

