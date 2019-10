Psihologia politică şi apărarea socială (CXXV)

Share This





















de Gustave Le Bonde_

***

Ultimul pasaj al citatului reprodus mai înainte, răspunde clar la întrebarea pe care ne-am pus-o: educaţia europeeană pe care o primeşte indigenul, face din el un prieten sau un duşman al poporului de la care a primit acest tip de instrucţie?

Mii de oameni îţi pot da răspunsul la această întrebare. N-ai să găseşti niciun administrator britanic din India care să nu fie ferm convins că toţi indigenii educaţi în şcolile englezeşti, devin duşmani de neînpăcat ai Marii Britanii, în timp ce indigenii educaţi în şcolile hinduse nu sunt ostili acesteia. Aceştia din urmă apre-ciează pacea impusă şi garantată de stăpânirea engleză, o stăpânire considerată mai puţin opresivă decât cea a mongolilor, sub al cărui control au trăit pe vremuri.

Ca să-ţi dai seama despre felul cum gândesc hinduşii educaţi în manieră europeană, este de ajuns să citeşti numeroasele ziare tipărite de ei, unde guvernul englez este tratat la fel de dur cum este tratat cel francez de către cei mai furioşi anashişti de la noi. Este interesant să vezi cum hinduşii, cunoscuţi pentru extraordinara lor blândeţe, devin de o ferocitate extremă din clipa în care sunt contaminaţi de educaţia engleză. Dacă Anglia reuşeşte să-şi menţină prestigiul, în ciuda acestor atacuri nemiloase, este datorită faptului că aceste critici nemiloase nu au ecou în rândul popu-laţei indiene deoarece marei ei majoritate este analfabetă, neavând posibilitatea să citească ziarele tipărite de hinduşii care sunt, pe faţă, împotriva stăpânirii britanice.

Strigătul de luptă al intelectualilor hinduşi, educaţi de englezi, este: „India trebuie să aparţină numai hinduşilor !”. De altfel, această lozincă este lipsită de sens, într-o ţară locuită de cele mai diferite rase, vorbind peste 200 de limbi, în totalitate diferite, neavând niciun interes comun şi necunoscând altă unitate politică şi socială decât pe cea a satului şi a castei.

Dar dacă noua clasă politică a intelectualilor hinduşi nu este încă una de temut, aceasta se datorează numărului lor extrem de mic, însă acesta creşte pe zi ce trece, devenind astfel o ameninţare serioasă pentru viitorul puterii britanice, în India.

***

Faptele menţionate răspund destul de bine la două întrebări puse: educaţia de tip european creşte nivelul intelectual al hindusului?; face din el un prieten al poporului care i-a oferit această educaţie? Mai rămâne de lâmurit un ultim aspect fundamental: educaţia de tip european dezvoltă moralitatea hindusului?

Răspunsul este categoric. Departe de a ridica nivelul de moralitate al hinduşilor, educaţia de tip european îl scade aşa de mult, încât doar cei care au contact cu ei poate să-şi dea seama de acest lucru. Educaţia europeană transformă aceste fiinţe inofensive şi cinstite în persoane viclene, rapace, fără scrupule, insolente şi tiranice cu compatrioţii lor, fiind foarte slugarnice cu stăpânii lor englezi sau indigeni. Iată ce spune, referitor la acest aspect, profesorul englez deja citat:

„Trebuie să ţinem cont de faptul că, spune el, europeenii au vicii şi virtuţi în egală măsură la fel de puternice, iar hindusul, chiar dacă este foarte rar capabil să-şi însuşească calităţile noastre de comportament, dimpotrivă, foarte repede adoptă defectele noastre comportamentale… Ofiţeri care, după o îndelungată experienţă cu hinduşii, nu mai poţi să-i dai la întors, fiind martori la extinderea progresivă a imperiului nostru, în India, mi-au spus că, în teritoriile nou anexate, la început, nu au constata la localnici nicio înclinaţie către viclenie, plăcere de a da în judecată, prefăcătorie, lăcomie şi alte defecte de caracter, dar în scurt timp au ieşit la iveală aceste defecte de caracter, atât la tribunal, cât şi în relaţiile lor oficiale cu noi”.

Dar cel mai mult au ieşit la iveală inadvertenţele comportamentale în momentul intrării în contact cu funcţionarii de rang inferior, educaţi în şcolile englezeşti, ceea ce a pus clar în evidenţă profunda lor lipsă de moralitate. Administraţia engleză, care s-a lămurit definitiv, destul de repede, în ceea ce priveşte caracterul funcţionarilor hinduşi, s-a văzut obligată să aplice cele amănunţite măsuri de prevedere şi de control, multiplicate la infinit, pentru a contracara furturile şi corupţia funcţionarilor hinduşi din cadrul căilor ferate şi serviciilor de poştă.

De ce apare acest comportament imoral la indigenii educaţi după model european? Pur şi simplu pentru că sistemul nostru de educaţie, greşit adaptat la mentalitatea hindusului, are ca rezultat distrugerea, în mentalul său, a influenţelor morale ancestrale, perpetuate din generaţie în generaţie, inclusiv zdruncinarea vechilor credinţe pe care s-a bazat comportamentul său social, totul fiind înlocuit de către europeeni cu teorii prea abstracte pentru puterea sa de înţelegere şi asimilare corectă. în consecinţă, a pierdut pentru totdeauna morala strămoşilor săi, fără a fi capabil, în schimb, s-o adopte pe cea a europee-nilor. Astfel, a apărut un vid de moralitate. Dacă, până la introducerea educaţiei europeene, avea, pe vremuri, un alt fel de nevoi, prin noua educaţie la care a fost supus, fără să fie întrebat dacă o doreşte, s-a trezit confruntându-se cu alt tip de nevoi, mai numeroase, fără să i se ofere şi mijloacele necesare pentru a le putea satisface. Astfel, hindusul educat după sistemul european, a ajuns să-şi dispreţuiască semenii, simţindu-se, la rândul său, dispreţuit de noii săi stăpâni. Nemaigăsindu-şi loc în noua societate, fiind dezorientat şi neluat în seamă, inevitabil, hindusul, educat după model european, devine duşmanul nemilos al celor care l-au educat altfel de cum îl educau, pe vremuri, părinţii săi.

Pentru a fi mai bine înţeles, reafirm că nu educaţia în sine produce astfel de efecte, ci educaţia greşit adaptată la mentalitatea unui popor. Ne putem convinge de acest lucru, comparând rezultatele educaţiei de tip european cu cele de tip exclusiv hindus, aşa cum se practica această educaţie, de secole. Intelectualii hinduşi, instruiţi de învăţaţi hinduşi, sunt oameni culţi, cinstiţi, demni de stimă, mulţi dintre ei putând fi, fără probleme, membri ai marilor adunări savante din Europa şi al căror comportament plin de demnitate nu suferă comparaţie cu felul îngâmfat şi tupeist al hinduşilor proveniţi din şcolile englezeşti.

Nu mai este niciun secret ostilitatea indigenilor faţă de cei care se încăpăţânează să-i educe conform modelului european. Noi am comis aceeaşi eroare în Indochina, având parte de aceleaşi rezultate. Dovada este furnizată de extrasul următor, reprodus dintr-un raport al domnului Klobukowski, guvernator al Indochinei, publicat de periodicul Le Journal din data de 27 decembrie 1909.

Tradus din franceză de către Mircea COTÂRŢĂ