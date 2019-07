Psihologia politică şi apărarea socială (CXII)

Share This





















Urmare din nr. 7768

de Gustave Le Bon_

Referitor la acest ultim aspect, asimilarea elementelor anarhiste de către Confederaţia Generală a Muncii, iată ce a spus, exact la un an după ceea ce am prezis eu, domnul Niel, cel ce a demisionat din funcţia de secretar al Confederaţiei:

„Toate eforturile noastre de a opri coruperea sindicalismului de către politică a dus până la urmă la acest aspect: i s-a trântit în nas, uşa din faţă, virusului socialist, pentru a o deschide larg, pe cea din dos, otrăvii anarhiste… Incetul cu încetul, pas cu pas, politicienii anarhişti au reuşit să inoculeze sindicalismului toată doctrina anarhistă, în aşa măsură încât nu mai au nevoie să folosească cuvântul compromiţător de anarhism pentru a face să triumfe politica lor anarhistă, cuvântul mai simpatic de simdicalism fiindu-le de ajuns pentru a-şi atinge scopul… Astfel, sidicalismul a devenir paravanul perfect pentru anarhism”.

Să analizăm această din urmă remarcă ce defineşte foarte sintetic şi corect sindicalismul actual, de factură latină: „sidicalismul a devenir paravanul perfect pentru anarhism”. Fondatorilor sindicalismului paşnic le-a luat ceva timp ca să descopere acest adevăr. Posibil ca şi muncitorii să descopere, de asemenea, acest adevăr şi, până la urmă, vor înţelege că anarhia nu este, cu adevărat, o doctrină politică, ci o stare mentală specială, cu variante bine definite de indivizi degeneraţi intelectual şi emoţional, catalogaţi de mută vreme de către patologi. Poate vor înţelege că sabotarea utilajelor,incendierea uzinelor, asasinarea soldaţilor sunt faptele unor semialienaţi ce nu pot să amelioreze soarta nimănui.

Aflaţi într-o stare de halucinaţie provocată de impulsurile lor morbide, anarhiştii sunt puţin preocupaţi, în realitate, de îmbunătăţirea vieţii clasei muncitoare, aşa cum ar reuşi s-o facă un sindicalism inteligent, ca, de exemplu, cel din Anglia sau din Statele Unite.

O foarte folositoare lecţie a fost dată recent, sindicaliştilor francezi, referitor la acest subiect, al ameliorării vieţii muncitorilor, de către domnul Samuel Gom-pers, preşedintele Confederaţiei Generale a Muncii din Statele Unite (American Federation of Labour). Această Cofederaţie are două milioane de muncitori membri, în timp ce a noastră are doar trei sute de mii. Confederaţia din Statele Unite posedă o avere considerabilă şi este proprietara a trei sute de ziare.

Se vede cu ochiul liber dispreţul pe care-l afişează sindicaliştii americani faţă de agitaţia sterilă a celor francezi. Ei consideră foarte puerile concepţiile francezilor.

„Pe vremuri, se spune în discursul domnului Gompers, când eram la începuturile organizării noastre, aveam şi noi, în rândurile noastre, comunişti, anarhişti, caii noştri de bătaie, ceea ce face lipsiţi de putere.

…Sindicalismul nu trebuie să fie distructiv, el trebuie să fie constructiv… Să ruinezi industria naţională prin sabotaje şi greve este rezultatul unei mişcări incoerente, asemănătoare cu răscoalele ţăranilor din Evul Mediu. Proletariatul francez nu a învăţat nimic din toate acestea, el a rămas impulsiv”.

Tradus din franceză de către Mircea COTÂRŢĂ spre luminarea minţii politicienilor dâmboviţeni şi a jurnaliştilor locali.