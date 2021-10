PSD va depune plângere penală împotriva premierului demis Florin Cîțu, a anunțat președintele social-democraļilor dâmbovițeni, Corneliu Ștefan. Il acuză că mai multe orașe și sate din România vor petrece iarna în beznă din cauza facturilor tot mai mari la utilități. Primarii social democraţi acuză faptul că primăriile conduse de edili PSD nu au primit bani de la Executiv din fondul de rezervă.

Județul Dâmbovița este din nou tratat în bătaie de joc

Peste 2.700 de primării vor primi un miliard de euro pentru proiecte locale, servicii de asistență socială și de protecție a copiilor. Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița a explicat câți bani a primit județul de la Palatul Victoria.

„Un jaf din banii publici, un jaf făcut de domnul Cîțu și de PNL. Este de un cinism fără margini ce face în acest moment acest guvern demis. Este pur și simplu o bătaie de joc la adresa sutelor de mii de copii, sutelor de mii de pensionari, persoanelor cu dificultăți, dar, mai mult, la adresa proiectelor aflate în derulare în toate comunitățile din România”, a declarat președintele CJD și PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

Județul Dâmbovița este din nou tratat în bătaie de joc, Consiliului Județean fiindu-i alocată suma de 1 milion de lei din cele 40 de milioane lei necesare pentru plata cheltuielilor cu asistența socială și a utilităților la Spitalul Județean de Urgență, până la sfârșitul anului.

Cât despre municipiul reședință de județ și localitățile conduse de primari PSD, alocarea este de ZERO lei.

„Este ireal modul în care domnul Cîțu a împărțit România. Din păcate, pentru români, dispăreți prea târziu, domnule Cîțu!”, a transmis Corneliu Ștefan premierului demis.

PSD a anunțat astăzi că va depune plângere penală împotriva lui Florin Cîțu pentru modul în care a împărțit banii din Fondul de Rezervă, singurele criterii de care a ținut cont fiind culoarea politică a primarilor și președinților de consilii județene și modul în care aceștia au votat la Congresul PNL.

„Cîțu a mai bătut un record, 70% din populația României a primit ZERO lei prin pixul său. Să vă fie rușine, domnule Cîțu!”, a transmis președintele CJD și PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

„Domnul Cîțu și-a plătit nota de plată pentru Congresul PNL din bani publici. Am auzit în ultimul timp foarte multe speculații de blat, dar domnul Cîțu a demonstrat că este un JAF, un jaf din banii publici, un jaf făcut de domnul Cîțu și de PNL. Este de un cinism fără margini ce face în acest moment acest guvern demis. Este pur și simplu o bătaie de joc la adresa sutelor de mii de copii, sutelor de mii de pensionari, persoanelor cu dificultăți, dar, mai mult, la adresa proiectelor aflate în derulare în toate comunitățile din România. Creșterea explozivă la gaze și la energia electrică pur și simplu ne-a adus în această stare în care nu vor mai fi bani pentru a funcționa spitalele din România, spitale pe care le administrăm noi cei din comunitățile locale și, nu în ultimul rând, pentru plata serviciilor sociale și pentru cei care au nevoie de banii din partea Guvernului Cîțu. Dacă vă uitați în anexa acestei Hotărâri de Guvern veți vedea cât de mare este ticăloșenia lui Cîțu. Nu există nici un fel de criteriu, singurul criteriu prin care au fost împărțiți acești bani este criteriul politic. Nu există nici un municipiu reședință de județ condus de un coleg de-al meu din Partidul Social Democrat care să primească un leu. Nu există nici un județ condus de un coleg de-al meu din Partidul Social Democrat și municipiu reședință de județ care să primească împreună bani pentru români. Mai mult decât atât, unele municipii și orașe conduse de colegi din PSD au primit câte 100.000 lei, iar cele conduse de edili din partea PNL au primit sume între 600.000 de lei și 10 milioane de lei pentru municipiu reședință de județ. Este pur și simplu o răsplată a primarilor care l-au votat pe Cîțu la acest congres penibil. Domnul Cîțu se răzbună pe români pentru că a fost dat jos.

In județul Dâmbovița asistăm încă o dată la o bătaie de joc din partea lui Cîțu. Județul Dâmbovița, cu o populație de peste 500.000 de locuitori, a primit mai puțini bani decât un oraș condus de un primar din partea PNL. Prin această Hotărâre de Guvern, fiecare dâmbovițean a primit nici mai mult, nici mai puțin decât 19,28 de lei. Localitățile conduse de primari din partea PNL, cu o populație totală de 96 000 de locuitori, au primit 84 de lei pe cap de locuitor, iar 61 de localități conduse de colegi de-ai mei din PSD, cu o populație de 360 000 de locuitori, au primit ZERO lei din partea Guvernului Cîțu.

La nivelul Consiliului Județean Dâmbovița avem nevoie, până la sfârșitul anului, de 35 de milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor pentru asistență socială și utilități. Numai la nivelul Spitalului Județean de Urgență avem nevoie de 5 milioane de lei pentru plata utilităților. Prin această HG am primit doar 1 milion de lei. Este ireal modul în care domnul Cîțu a împărțit România. Din păcate, pentru români, dispăreți prea târziu, domnule Cîțu!

Fac parte dintr-un alt partid, dintr-o altă generație, care nu a împărțit niciodată românii în galbeni și roșii.

După recordul din Parlamentul României, de 281 de voturi pentru demiterea sa, astăzi, Cîțu a mai bătut un record, 70% din populația României a primit ZERO lei prin pixul său. Să vă fie rușine, domnule Cîțu!”, a mai declarat Corneliu Ștefan.