PSD: Nu există nicio diferenţă între tandemul Băsescu-Boc şi menajul politic lohannis-Orban-Cîţu

Deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban a afirmat în cadrul unei conferiţe de presă că „nu există nicio diferenţă între tandemul Băsescu-Boc şi menajul politic lohannis-Orban-Cîţu”. Mai mult, parlamentarul social-democrat, a taxat gafele Guvernului Cîţu: „România de după 1989 a mai cunoscut un moment la fel de greu precum cel prin care trecem acum doar în guvernarea Băsescu-Boc.

Aproape că nu există nicio diferenţă între tandemul Băsescu-Boc şi menajul politic lohannis-Orban-Cîţu.

Dacă în 2008 au fost tăiate pensiile şi salariile şi au fost închise zeci de spitale, inclusiv spitalul de la Titu, actualii guvernanţi sunt mult mai perfizi şi mai agresivi decât rudele lor portocalii. Tupeul şi caracterul strâmb al liberalilor de astăzi, replici fidele ale PDL, sunt egalate însă doar de partenerii lor de coaliţie, habarniştii de la USR PLUS.

Am ajuns să retrăim teoria „pix-elului albastru”. Acum, unei ţări întregi se spune că tot ceea ce vedem nu-i adevărat, că totul este în imaginaţia noastră. PNRR-ul este bun, doar nouă ni se pare că e ceva în neregulă cu el.

Faptul că membrii Comisiei Europene au zeci de pagini de observaţii pe marginea Planului de Rezilienţă nu înseamnă că este un PLAN FOARTE

PROST.

Bun! Toţi am înţeles că planul nu a fost respins!

Dar când acesta va fi retrimis la Bruxelles, iar Comisia Europeană va fi mulţumită, ce vor spune cei de la guvernare? Cum se vor exprima domnul Ghinea, ministrul ZERO al fondurilor, şi premierul Cîţu? Propunerea PNRR a României a fost agreată? Acceptată? Încuviinţată? Sau PNRR-ul României a fost aprobat?

lndiferent ce formulare se chinuie să găsească liberalii şi cei de la USR PLUS, la ceea ce s-a întâmplat până acum cu PNRR, forma propoziţiei este una negativă.

Să nu ne împiedicăm însă în amănunte tehnice.

Avem 24 de pagini de observaţii făcute de Comisia Europeană asupra Planului de Rezilienţă. Sunt doar mici amănunte care trebuie reglate, neimportante. Chiar nu înţelegem de ce planul nu a fost încuviinţat de Comisie.

Auzim veşnica placă: Nici alte ţări nu îl au gata!

Motivele pentru care proiectele celorlalte ţări au fost respinse sunt identice cu ale noastre?

Au celelalte ţări prevăzute în planurile lor cheltuieli de 133.000 de euro, cost mediu, pentru pregătirea unei persoane?

La fel se întâmplă şi în celelalte ţări, domnule Ghinea? Au şi ele profesionişti ca dumneavoastră care greşesc când e vorba de infrastructura spitalicească? Într-un document cer o sumă de bani, iar în alt document apare altă sumă?

Dar, după cum spuneaţi, domnule Ghinea, acestea sunt amănunte tehnice.

La capitolul amănunte treceţi, domnilor guvernanţi, şi pe cei aflaţi aproape de vârsta de pensionare.

Zilele trecute, acelaşi ZERO ca ministru, Cristian Ghinea, a declarat că, prin propunerile privind posibilitatea de a munci până la 70 de ani, autorităţile se gândesc, inclusiv, la scenariul ca unii dintre angajaţi să nu mai prindă pensionarea.

Întrebarea a fost următoarea: „Credeţi că cineva vrea să iasă din câmpul muncii cu picioarele înainte?”

Răspunsul ministrului USR PLUS al Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a fost următorul: „Aceasta este prezumţia pe care mergem şi sunt foarte mulţi oameni care vor opta aşa”.

Răspunsul lui a venit în timp ce, tacticos, învârtea un pix. Este acelaşi pix cu care domnul Ghinea face adnotări pe marginea PNRR-ului şi, probabil, îşi şopteşte în barbă: „Dacă îngheţăm pensiile şi dacă le şi impozităm, poate îi convingem să iasă cât mai târziu la pensie, spre 70 de ani. Şi având în vedere care este speranţa de viaţa a românilor… mulţi nu vor apuca pensia sau se vor bucura prea puţin de ea”.

Oricât de cinic ar suna, aşa gândesc actualii guvernanţi. Totul pentru ca ei să iasă bine la calcule. La fel de bine au calculat şi cele 2 miliarde de euro „planificate” în PNRR-ul guvernului Cîţu pentru „consultanţii” de partid.

Mirosul banilor le-a luat minţile şi nici măcar nu se mai chinuie să simuleze o minimă înţelegere a nevoilor românilor.

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a venit zilele trecute cu o altă aberaţie, situaţie care devine marcă înregistrată a celor de la USR PLUS.

Doamna ministru ar dori ca la toamnă, atunci când copiii vor începe şcoala, elevii care nu s-au vaccinat anti-Covid să fie obligaţi să poarte mască.

Lăsând la o parte discriminarea care s-ar putea produce din cauza acestei măsuri, Ioana Mihăilă nici măcar nu a luat în calcul organizarea de testări periodice la nivelul şcolilor, ca metodă de prevenţie alternativă pentru elevii şi profesorii care nu vor fi vaccinaţi din motive personale sau obiective.

Nu le este suficient faptul că ţara noastră a rămas singurul stat din Uniunea Europeană care nu are o procedură clară de testare anti-Covid pentru sistemul de învăţământ.

Pe de altă parte, nu ne mai miră faptul că peste 120.000 de români au ieşit din clasa de mijloc şi au ajuns în zona sărăciei extreme, în ultimul an, aşa cum arată datele Eurostat.

Până în 2019, Guvernarea PSD a reuşit să scoată 1,9 milioane de români din sărăcie extremă. Au fost create politici de stimulare a ocupării forţei de muncă, au fost gândite, de către PSD, politici care au dus la creşterea veniturilor şi la ieşirea din cercul vicios al salariilor mici.

Iată-ne acum însă în România Normală a Dreptei. Guvernele de dreapta Orban şi Cîţu, alături de colegii lor de la USR PLUS, au reuşit performanţe „notabile”: PNRR nu a fost aprobat, dar nici nu a fost respins, românii nu sărăcesc, chiar se îmbogăţesc, vârsta de pensionare nu va creşte, ci va scădea, facturile de energie electrică şi gaze nu s-au majorat, ba chiar se plăteşte mai puţin, pensiile nu au fost îngheţate, ci au crescut şi multe, multe altele.

Tot ce pot să spun este că inventatorul pixelului albastru este mic copil pe lângă cei care ne conduc acum!”, a declarat deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban.