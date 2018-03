PSD Dâmboviţa trimite la Congres 143 de delegaţi

Share This





















Organizaţia PSD Dâmboviţa va fi reprezentată la Congresul PSD din data de 10 martie, de 143 de delegaţi. La Congres se vor alege vicepreşedinţii. Congresul PSD din data de 10 martie de la Sala Palatului, atunci când sunt aşteptaţi mii de delegaţi ai partidului din întreaga ţară, se anunţă unul extrem de interesant. Mai mult, vicepreşedintele Dorinei Soare, consideră că organizaţiei judeţene a PSD Dâmboviţa i s-ar cuveni o funcţie la nivelul conducerii centrale a Partidului Social Democrat, funcţie care ar trebui ocupată de preşedinte organizaţiei judeţene, senatorul Adrian Ţuţuianu Decomdată, PSD Dâmboviţa nu a luat o hotărâre în ceea ce priveşte prezenţa unui reprezentant al partidului în structura centrală. Dacă este necesar, o astfel de decizie se va lua după şedinţa Comitetului Executiv Naţional, ce a avut loc luni.

„La Congresul de sâmbătă, 10 martie, judeţul Dâmboviţa va fi reprezentat de 143 de delegaţi… La Congres se vor alege vicepreşedinţii, deocamdată la noi nu s-a luat o hotărâre în ceea ce priveşte prezenţa unui reprezentant al partidului în structura centrală, am vrut să luăm decizia după şedinţa Comitetului Executiv Naţional, deci mâine, poimâine vom face cunoscută hotărârea în acest sens. Dacă m-aţi întreba pe mine personal cum văd situaţia, eu, ca şi mulţi alţi membrii de partid din judeţul Dâmboviţa, doresc să avem pe preşedinte reprezentant acolo cel puţin pe o funcţie de vicepreşedinte la nivel naţional. Noi nu am considerat că este nevoie, aşa cum au făcut alte Organizaţii, să ne arătăm susţinerea sau nu pentru actualul preşedinte al partidului pentru că la acest Congres nu se alege preşedintele, ci se aleg numai vicepreşedinţii… Înainte să decidem dacă vom avea un candidat vrem să vedem modalitatea de alegere a vicepreşedinţilor pentru că există modalitatea să se aleagă pe regiuni de dezvoltare sau poate să se aleagă pe alte criterii. Într-un partid sunt reguli stabilite, nestabilite, ca atunci când candidezi să nu te duci doar ca să concurezi, ci să ai şi şanse de câştig şi atunci trebuie să vedem în ce context poţi să ai o susţinere pentru că la urma urmei eşti votat de ăia o mie care sunt acolo… Pe lista de candidaţi ar putea să fie domnul Ţuţuianu, doamna Rovana Plumb sau oricare dintre deputaţii şi senatorii PSD de Dâmboviţa. La Conferinţa Judeţeană am votat numărul delegaţilor la Congres, din delegaţie vor face parte membrii Biroului Politic Judeţean, primarii, preşedinţii de Organizaţii şi cei care fac parte din Consiliul Naţional”, a declarat primarul comunei Niculeşti, Dorinel Soare, vicepreşedinte PSD Dâmboviţa.

La Conferinţa Judeţeană a PSD Dâmboviţa s-a votat numărul delegaţilor la Congres. Din delegaţie vor face parte membrii Biroului Politic Judeţean, primarii, preşedinţii de Organizaţii şi cei care fac parte din Consiliul Naţional.