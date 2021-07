PSD Dâmboviţa, primele măsuri după alegerile de la Braniştea şi Cojasca

A avut loc o şedinţă a BPJ PSD Dâmboviţa şi s-au luat măsuri privind cele două localităţi Braniştea şi Cojasca, unde PSD a pierdut alegerile locale parţiale. În primul rând, în cele două organizaţii s-au desemnat preşedinţi interimari. Organizaţia PSD Cojasca este condusă de Ungureanu Gheorghe Cristinel, care a fost şi este şi acum consilier local PSD, iar la Braniştea, organizaţia este condusă de Stan Adrian, viceprimar al comunei Braniştea. Aceste măsuri au fost anunţate chiar de preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan care a mai spus că în toamna acestui an vor organiza alegeri în aceste două organizaţii. Nu în ultimul rând, preşedintele PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan a avut şi un mesaj şi pentru adversarii politici: „Anumitor lideri politici care au ieşit triumfători în urma acestor alegeri vreau să le transmit foarte clar că PSD Dâmboviţa este cea mai puternică organizaţie politică din judeţul Dâmboviţa, PSD Dâmboviţa este mai unit ca niciodată şi nu în primul rând vreau să le aduc aminte 27 septembrie 2020, 6 decembrie 2020, când am câştigat 63 de primari din judeţul Dâmboviţa, când am câştigat cinci mandate de parlamentar din 10, iar organizarea pe care o avem şi astăzi şi o vom avea şi în 2024 la nivelul Organizaţiei PSD Dâmboviţa cu siguranţă va fi mult mai puternică.”