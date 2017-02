PSD Dâmboviţa pregăteşte un miting pentru susţinerea Guvernului Grindeanu

Share This





















PSD Dâmboviţa pregăteşte, pentru sâmbătă, 25 februarie 2017, un miting de susţinere a Guvernului Grindeanu, la care aşteaptă participarea a 10.000 de persoane. Anunţul a fost făcut de secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea şi deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, iar manifestaţia ar urma să aibă loc sâmbătă, 25 februarie 2017, ora 10:00, în zona Primăriei Târgovişte dat fiind faptul că cele două pieţe din municipiul Târgovişte sunt ocupate. Mitingul social-democraţilor dâmboviţeni va fi autorizat.

„Vreau să fac referire la o serie de solicitări venite din partea primarilor noştri şi a colegilor din PSD Dâmboviţa, privind organizarea unei acţiuni publice de susţinere a Guvernului Grindeanu. Marţi, la ora 18:30, am convocat un Comitet Executiv Judeţean lărgit, vom invita la el şi consilierii municipali, consilierii judeţeni, consilierii orăşeneşti, primarii, viceprimarii, undeva la 300 de persoane. Vom prezenta spre aprobare acestui for, propunerea de a organiza sâmbătă, la ora 10:00, în municipiul Târgovişte, un miting de susţinere a Guvernului Grindeanu. Noi estimăm că vom avea 10.000 de persoane la această acţiune. Vom încerca să ne deplasăm şi pe câteva străzi din municipiul Târgovişte”, a declarat secretarul executiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea.

Deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan a ţinut să sublinieze că acest miting dă încredere membrilor, simpatizanţilor şi cetăţenilor care au votat PSD. Ba mai mult, este un miting autorizat.

„Eu o spun astăzi public că trebuie să dăm dovadă de oameni serioşi, de oameni care am câştigat alegerile, PSD a câştigat alegerile în Dâmboviţa, dar şi în România şi trebuie să ne ducem la bun sfârşit programul de guvernare. Mitingul este un eveniment care dă încredere membrilor de partid şi nu în ultimul rând oamenilor, simpatizanţilor care ne-au votat. Va fi un miting paşnic şi ne asumăm acest miting cu toate autorizaţiile legale”, a declarat deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

Protestul de susţinere a Guvernului Grindeanu, organizat de PSD Dâmboviţa se va încheia cu un marş pe câteva străzi din municipiul Târgovişte.