PSD Damboviţa: Moţiunea simplă – Cristian Ghinea, de la zero la abis!

În Camera Deputaţilor, s-a dezbătut moţiunea simplă – Cristian Ghinea, de la zero la abis! – prin care PSD solicită guvernului Cîţu şi coaliţiei de guvernare PNL-USRPLUS-UDRM să-l demită şi să-l înlocuiască de urgenţă pe ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene Cristian Ghinea. PSD Dâmboviţa spune că sunt prea multe şi prea grave greşelile acestuia, prea acută incompetenţa sa, prea mari pagubele produse României, pentru a mai putea rămâne în funcţie.

„Cristian Ghinea a atins nivelul maxim al incompetenţei sale prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă!

Spre deosebire de ţările europene, unde PNRR-urile înseamnă redresare şi dezvoltare, în România, sub „autoritatea” lui Ghinea, PNRR-ul – ţinut la secret şi despre care nu ştie ce conţine – aduce sărăcie şi austeritate, respectiv taxe mai mari, îngheţări şi tăieri de venituri, deghizate propagandistic în reforme.

Este de neacceptat ca România să piardă miliarde de euro din cauza incompetenţei şi superficialităţii ministrului Ghinea! Nu doar din PNRR ci, de exemplu, din programele de coeziune aferente exerciţiului financiar 2014-2020, unde absorbţia a ajuns să fie nesemnificativă, doar 0,2 miliarde de euro, ceea ce face imposibil ca conturile României să ajungă cele 15 miliarde de euro ce mai trebuiau atrase în actualul exerciţiu financiar. Acum, tuturor autorităţilor locale le este imposibil să deconteze proiectele pentru care s-au îndatorat, inclusiv cele destinare gestionării crizei COVID-19, în valoare totală de 910 milioane de euro!

Este inacceptabil ca România să se împrumută încă 15 miliarde prin PNRR pentru că ministrul Ghinea nu ştie, nu poate ori nu vrea să se ocupe de proiecte care să atragă cele 15 miliarde gratis, fără dobândă, rămase nefolosite din exerciţiul financiar european 20142020.

Ministrul ZERO trebuie să vină în Parlament şi să explice pe larg românilor de ce avem un program făcut de firmele de consultanţă, aceleaşi la care vor ajunge mare parte din banii din

PNRR.

Ministrul ZERO trebuie să explice românilor de ce există proiecte de sute de milioane de euro alocate cu dedicaţie, direct prin PNRR, în vreme ce firmele româneşti, afectate de pandemie, nu primesc niciun sprijin prin PNRR.

Ministrul ZERO trebuie să le explice românilor de ce Polonia, Ungaria, Bulgaria, Portugalia sau Franţa au reuşit să ia bani pentru irigaţii prin PNRR, iar România nu!

Ministrul Cristian Ghinea trebuie să plece! Orice zi în funcţia de ministru al Fondurilor Europene înseamnă agravarea situaţiei Românei, adâncirea pierderilor masive de bani europeni. Şi pierdem toţi românii, indiferent de opţiunea politică!

România are nevoie de un om competent, capabil să nu irosească şansa României de a atrage şi utiliza inteligent fondurile europene, pentru dezvoltare şi mai multă bunăstare, nu pentru sinecuri şi comisioane care umflă buzunarele prietenilor şi sponsorilor politici ai puterii dar aduc austeritate, adică mai multă sărăcie, restului populaţiei.”, a transmis PSD Dâmboviţa.