PSD Dâmboviţa : Moţiunea de cenzură este un demers sortit eşecului

În cadrul unei conferinţe de presă a PSD Dâmboviţa au fost abordate o serie de subiecte. Unul dintre subiectele atinse a fost strict legat şi de moţiunea de cenzură. Moţiunea de cenzură va fi votată joia aceasta. în acest moment, în Parlament PSD mai are doar 201 parlamentari. Iar ultimele calcule arată în felul următor:PSD – 201,PNL – 95,USR -40,PRO ROMANIA+ALDE – 51,UDMR -30, PMP – 17, MINORITATI – 17 şi NEAFILIATI – 14

” Am văzut săptămâna aceasta, după mai bine de o lună de chin cu strângerea semnăturilor, cum opoziţia a depus şi a citit textul moţiunii de strânsură în Parlament.

Toţi oamenii care ştiu politică au catalogat-o drept cel mai slab şi ruşinos document din câte au fost depuse în Parlament în istoria instituţiei.

Au citit un text foarte slab, care nu conţine niciun argument solid şi este lipsit de cifre concrete şi de substanţă. Textul moţiunii conţine doar acuzaţii şi este unul pur politic, total lipsit de responsabilitate faţă de cetăţeni.

S-a văzut şi susţinerea reală faţă de conţinutul acestei moţiuni. La momentul citirii, în sală au fost prezenţi 128 de parlamentari, din 465.

Dar tot acest simulacru electoral se loveşte de realitate, iar realitatea bate moţiunea!

Românii au nevoie de pensii, salarii, condiţii bune de trai. Au nevoie să se poată dezvolta în ţara lor, să crească mici şi mari afaceri, să ajute la creşterea nivelului de trai.

Moţiunea nu ţine nici de cald, nici de foame. Singura preocupare a partidelor de Opoziţie este să dărâme şi să critice. Este prea puţin pentru o alternativă reală la guvernare.

Românii ar trebui să ştie adevăratul plan al opoziţiei dacă moţiunea ar trece. Ei au ales să nu vorbească public despre asta, au ales să le ascundă românilor planul pe care l-au gândit. Nu-i nimic, vă vom explica noi ce au de gând să facă.

Una dintre primele categorii afectate vor fi pensionarii. Cei din opoziţie vor să oprească majorările şi chiar să taie pensiile, pentru că nu-i interesează de soarta celor în vârstă şi pentru că nu ştiu cum să crească veniturile românilor. Putem înţelege uşor de ce aceşti politicieni îi urăsc pe pensionari. Pentru că nu votează cu ei. Sub guvernarea PSD, pensiile au înregistrat cele mai mari creşteri din ultimii ani. Ne-am asumat creşterea în continuare a pensiilor de la 1 septembrie 2020 şi 2021 pentru toţi seniorii României. ŞI le-am cerut şi lor să ne angajăm cu toţii că nu se mai taie pensii şi salarii pe o lungă perioadă de timp. Au refuzat isteric.

O altă categorie aflată pe lista lor neagră o reprezintă angajaţii din sistemul bugetar. Este vorba de personal medical, angajaţii din învăţământ, poliţişti, pompieri, angajaţi ISU, sau funcţionari din administraţie, toţi cei care primesc salarii de la buget. Ei îi dispreţuiesc pe toţi! Pe unii vor să îi concedieze, iar pentru restul vor să taie salariile, să le ia toate bonusurile pe care în mod corect le câştigă astăzi. Ei consideră că bugetarii sunt „praf” la locul de muncă şi îi ameninţă cu dosare la DNA.

PSD, în schimb, respectă aceste categorii profesionale şi consideră că ele sunt fundamentale pentru societatea noastră. Tocmai de aceea în ultimi ani, salariile au crescut şi angajaţii din sistemul public şi-au recăpătat demnitatea. în continuare, garantăm creşterea salariilor de la 1 ianuarie 2020 şi 1 ianuarie 2021 şi asigurăm acordarea de vouchere şi alte bonusuri pentru bugetari. Am dat deja legi pentru aceasta dar ei vor să dărâme guvernul tocmai pentru a opri aceste creşteri. Poarte vă întrebaţi de ce fac aceste lucruri, pentru că pare absurd:

1. Se răzbună pe cei care nu ţin cu ei şi vor să regândească bugetul cu recompense doar pentru publicul lor restrâns.

2. Dreapta e slabă la guvernare, a avut mereu şi are şi acum slabi manageri. A venit în 1996-2000 cu 15.000 de specialişti şi a distrus economia. Apoi a venit în 2004-2012 şi au tăiat pensii, salarii şi au făcut concedieri. Acum vor să vină iar să distrugă ceea ce guvernările profesioniste ale PSD au acumulat la buget şi au distribuit corect fiecărui român.

Nici mediul privat nu va scăpa de măsurile de austeritate pregătite de PNL şi sateliţii săi. Ei vor ca mediul de afaceri să fie slab şi împovărat de taxe şi impozite. Au pus gând rău celor mai inteligente minţi şi companii, cum ar fi cele din industria IT. Astăzi industria românească IT e apreciată în toată lumea. Ei vor să o distrugă. Mai mult, opoziţia consideră că sprijinul pentru tinerii manageri este o pierdere de timp şi bani, deci Programul de sprijin pentru tinerii antreprenori trebuie să fie oprit.

Noi am demonstrat că vrem ca mediul de afaceri din România să fie unul performant. Stimulăm firmele să genereze profit şi creştere economică şi să fie

creative. De aceea am sprijinit şi vom veni cu mai multe stimulente pentru industria IT. Iar în privinţa tinerilor antreprenori, le susţinem iniţiativele prin Programul StartUP Nation, pe care îl vom continua. Alocăm câte 200.000 de lei pentru 10.000 de noi afaceri, în fiecare an.

Vă asigur că moţiunea de cenzură este un demers sortit eşecului, la fel ca toate moţiunile depuse de opoziţie împotriva Guvernului Dăncilă. În ciuda manipulărilor lansate de autori, sprijinul de care se bucură susţinătorii acesteia este mult mai redus.

Ştim cu toţii că semnăturile pentru moţiune nu înseamnă voturi. Au mai fost moţiuni care au strâns mai puţine voturi decât semnături. Mulţi dintre parlamentarii Opoziţiei, au semnat documentul dar nu vor vota sau vor absenta de la vot, pentru că sunt conştienţi că România nu are nevoie de instabilitate politică.

Am văzut cu toţii dublul limbaj pe care opoziţia îl practică în acest simulacru. Au declarat că vor răsturnarea Guvernului cât mai repede, dar când s-a stabilit ca votul să aibă loc sâmbătă, s-au opus. Tot ei au amânat votul pentru săptămâna viitoare. Opoziţia şi-a amânat propria moţiune, pentru că nu se puteau mobiliza, în ciuda tuturor declaraţiilor.

Politicienii din opoziţie vor sâmbete lucrătoare doar pentru popor, nu şi pentru ei. Dacă nu au avut capacitatea să se mobilizeze nici pentru atât, cum se vor mobiliza oare pentru a vota moţiunea sau pentru a asigura guvernarea ţării?

Săptămâna viitoare, joi, PSD îşi va demonstra majoritatea la votul asupra moţiunii. Aceasta va pica cu siguranţă şi vom termina cu acest blocaj instituţional pus la cale de echipa de campanie a preşedintelui Iohannis şi girat de partidele din opoziţie.

Organizaţia PSD Dâmboviţa are 5 parlamentari. Am discutat cu fiecare în parte şi toţi vor vota împotriva moţiunii de cenzură. Acesta este mandatul pe care îl au din partea noastră şi suntem siguri că la fel vor proceda toate organizaţiile judeţene ale PSD. Moţiunea NU VA TRECE!

Însă, independent de bătălia din Parlament, de zilele acestea, noi aici în teritoriu, continuăm să luptăm pentru fiecare român. De aceea, continuăm să semnăm Pactul Naţional pentru Bunăstarea Românilor cu fiecare cetăţean din comunitatea noastră.

Vom creşte această presiune pentru ca întreaga clasă politică să fie obligată să schimbe modul de a conduce ţara. PSD împreună cu toţi românii va eradica boala unor politicieni de a regândi bugetul statului prin tăieri de salarii şi pensii şi prin concedieri. Cine nu ştie să fie manager bun de ţară, să genereze bunăstare pentru toţi nu are voie să preia răspunderea de a gestiona şi distribui banii cetăţenilor şi ai comunităţilor.

Am spus-o, şi o voi repeta ori de câte ori va fi nevoie: această moţiune nu va trece, ea este sortită eşecului. Doamna Viorica Dăncilă va pleca din funcţia de prim-ministru doar după data de 24 noiembrie, în momentul în care o va prelua pe cea de Preşedinte al României.” Aceasta este o declaraţie a PSD, citită în cadrul conferinţei de vicepreşedintele Alexandru Oprea .