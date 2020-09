PSD Dâmboviţa este o organizaţie solidă, închegată şi determinată să câştige atât alegerile locale, cât şi alegerile parlamentare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dâncu şi secretarul general al PSD, Paul Stănescu au făcut o vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa. Liderii de la centru au avut o întâlnitre cu toţi candidaţii social-democraţi dâmboviţeni la alegerile din 27 septembrie.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu şi-a arătat susţinerea totală faţă de PSD Dâmboviţa, faţă de deputatul Cor-neliu Ştefan, candidatul PSD la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, faţă de primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan şi toţi ceilalţi 86 de candidaţi

la funcţia de primar din judeţul alături de echipele de viitori consilieri locali.

A avut loc şi o conferinţă de presă în cadrul căreia liderul pSd, Marcel Ciolacu a abordat subiecte atât legate de judeţul Dâmboviţa cât şi subiecte de interes naţional.

PSD Dâmboviţa are un singur sens, înainte, alături de oameni, fără întoarceri în timp şi metehne care nu îşi mai au locul în Dâmboviţa anului 2020:

„Suntem pe ultima sută de metri din această campanie electorală! Nu am emoţii şi nu am dubii în ceea ce priveşte rezultatele din 27 septembrie.

Nu sunt doar EU în această luptă!

Forţa social-democraţiei dâm-boviţene nu se datorează unui singur om. Este rezultatul muncii tuturor primarilor, consilierilor locali şi judeţeni, a parlamentarilor şi a conducerii PSD a Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Acest lucru a fost văzut şi de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dâncu, secretarul general al PSD, Paul Stănescu, şi preşedintele executiv al PSD Dâmboviţa, senatorul Titus Corlăţean. Şi concluzia lor e aceeaşi cu a dâm-boviţenilor: judeţul nostru trebuie să meargă înainte – este singura opţiune pentru un viitor mai sigur.”, a declarant Corneliu Ştefan, candidatul PSD la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.