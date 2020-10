PSD are soluţii pentru stoparea haosului liberal din Educaţie

Deputatul PSD, conf. univ. dr. Claudia Gilia, a abordat în cadrul conferinţei de la partid un subiect major şi anume Educaţia în plină criză COVID-19. Fără reţineri, deputatul Claudia Gilia a spus că la ora actuală, la nivelul întregii ţări, continuă singurul program dedicat educaţiei româneşti: HAOSUL!

„Este singura constanţă a Guvernului PNL aplicată în acest domeniu, care a generat un şir de bâlbe şi decizii proaste şi foarte proaste, în goana obsedantă după putere. România resimte astăzi, lipsa unui plan coerent care să asigure pregătirea corespunzătoare a elevilor în condiţiile impuse de pandemie. Deşi pandemia se manifestă de luni de zile, Guvernul PNL încă ia decizii de pe o zi pe alta, fără predictibili-tate şi fără eficienţă.

O simt şi profesorii, elevii şi părinţii din judeţul nostru, obligaţi să faţă unor situaţii şi decizii care se schimbă de la oră la oră.

Un studiu realizat de Asociaţia „Salvaţi Copiii”, în colaborare cu Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Consiliul Naţional al Elevilor şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi -Învăţământ Preuniversitar, în 915 unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar, din 40 de judeţe, arată că după o lună de la debutul anului şcolar, peste 20% din unităţile şcolare incluse în eşantionul studiului, şi-au schimbat scenariul stabilit anterior. Ponderea schimbării scenariului a fost mai ridicată în mediul rural (24%) decât în mediul urban (17%).

Vineri, în România, erau 2500 de şcoli în scenariul roşu, generat de rata de incidenţă Covid-19 sau din cauza cazurilor de Covid-19, depistate în şcoli, iar 4902 unităţi erau în scenariul galben.

Astăzi, numărul lor este mai mare.

Iar ministrul Educaţiei declară nonşalant că din cele 250 000 de tablete, au ajuns la elevi doar 26.000 (din cele 82.000 achiziţionate).

În 9 luni de zile, Guvernul nu a fost capabil să achiziţioneze minimul de tablete care să asigure funcţionarea sistemului online, pe care tot

Guvernul îl impune, transferând, astfel, tot greul părinţilor.

Guvernul Orban închide şcolile, dar lasă deschise after-school-urile! Virusul nu alege, domnilor guvernanţi! Nu ştie care este şcoală sau afterschool. E ilogic, stupid, să consideri că şcolile din zonele roşii sunt mai riscante decât afterschool-urile din aceleaşi zone roşii, pentru care permiţi funcţionarea.

Astfel de aberaţii au distrus încrederea şi au făcut ca oamenii să ia în derizoriu deciziile autorităţilor.

Soluţia corectă, pe care PSD a propus-o guvernanţilor, este testarea epidemiologică rapidă, izolarea doar a celor pozitivi – copii sau profesori – şi continuarea normală a cursurilor pentru cei sănătoşi.

O altă ţintă ratată de Guvernul PNL şi ministrul Anisie este adaptarea curriculei şcolare la sistemul online. Cu cât se întârzie adaptarea curriculei, cu atât elevii pierd mai mult din acest an şcolar. Am înţeles că după nouă luni de pandemie, când realitatea ne arată că impactul virusului în societate va fi unul de durată, Ministerul Educaţiei analizează… O analiză care poate duce la pierderea anului pentru elevi. Nu ştiu cum sau dacă se va putea recupera această pierdere.

Pentru Partidul Social Democrat, educaţia a reprezentat întotdeauna o prioritate. Venim în faţa cetăţenilor cu un program de guvernare care are ca fundament asigurarea unui trai mai bun pentru fiecare român.

Pentru noi este important să asigurăm o educaţie modernă, de calitate, accesibilă tuturor şi adaptată la cerinţele actuale de pe piaţa muncii.

Programul de guvernare al PSD se va axa pe 5 direcţii strategice de acţiune în domeniul educaţiei:

Acces egal la educaţie; Accentul pe elev/student; Modernizarea arhitecturii cur-riculare/programelor şcolare;