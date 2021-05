Proxeneţi din Dâmboviţa, reţinuţi de DIICOT

Peste 99.000 de euro, 3.700 de lei, un ceas de lux, 5 telefoane mobile, un gram de substanţă pulverulentă susceptibilă a fi amfetamină şi mai multe înscrisuri au fost indisponibilizate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Dâmboviţa şi procurorii D.I.I.C.O.T., în urma unor percheziţii domiciliare efectuate în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov.

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Dâmboviţa, au documentat activitatea unui grup infracţional organizat, format din cinci persoane, din judeţul Dâmboviţa.

Din cercetări a reieşit că patru bărbaţi ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul recrutării unor tinere, pe fondul unor legături afective şi sub aparenţa unor relaţii de concubinaj sau căsătorie. Le-ar fi determinat să practice prostituţia, în folosul lor, în Spania, Germania, Olanda, Elveţia şi Marea Britanie. Ulterior, s-ar fi alăturat un alt bărbat grupului. Au fost identificate 6 tinere, toate majore, cărora li s-ar fi înlesnit să practice prostituţia, prin asigurarea transportului şi cazării.

Pentru probarea activităţii infracţionale, pe parcursul acestei zile, poliţiştii S.C.C.O. Dâmboviţa, cu sprijinul poliţiştilor specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Ploieşti şi al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, jandarmilor de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab” Ploieşti, au efectuat 6 percheziţii domiciliare, în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov, fiind puse în executare 5 mandate de aducere.

În urma descinderilor, poliţiştii au indisponibilizat 99.500 de euro, 3.700 de lei, un ceas de lux în valoare de 12.000 de euro, 5 telefoane mobile, un gram de substanţă pulverulentă susceptibilă a fi amfet-amină şi mai multe înscrisuri, fiind întreprinse măsuri în vederea indisponibilizării a trei autoturisme de lux.

În cauză, s-a cooperat cu autorităţile poliţieneşti din Germania şi Elveţia, fiind primit sprijin din partea Direcţiei Operaţiuni Speciale şi Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor.

Activităţile de documentare s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte.

Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Dâmboviţa, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale ce se impun.