Protest pentru a susţine moţiunea de cenzură „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”

Liberalii dâmboviţeni, simplii cetăţeni şi chiar lideri de sindicat au ieşit în această seară, în stradă pentru a susţine moţiunea de cenzură şi pentru a protesta împotriva lui Liviu Dragnea şi a Guvernului PSD. Liberalii s-au adunat la sediul PNL Dâmboviţa din municipiul Târgovişte şi au pornit în marş până în faţa Prefecturii Dâmboviţa. Protestatarii au purtat steagul României şi pancarte cu mesaje împotriva preşedintelui PSD Liviu Dragnea şi a Guvernului PSD.

Secretarul general al PNL Dâmboviţa, Gabriel Plăiaşiu a subliniat faptul că şi Târgoviştea susţine moţiunea de cenzură iniţiată de PNL împotriva Guvernului Tudose, intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”.

A fost intonat şi imnul României

Marius Caraveţeanu, preşedintele Organizaţiei PNL Dâmboviţa, a citit sinteza textului moţiunii de cenzură şi ulterior s-a scandat demisia Guvernului PSDragnea.

Liderul Sindicatului Cetatea, Ion Oproiu dar şi alţi reprezentanţi ai mişcării sindicale, au avut un mesaj pentru Guvernul Tudose şi Liviu Dragnea.

Pe pancarte au fost scrise mesaje precum: Dragnea, te aşteptăm la Târgovişte cu elicopterul ! Protestăm de Tudose să scăpăm! Năstase a ratat. Dragnea, tu fii bărbat! În democraţie, hoţii stau în puşcărie! PSD… ciuma roşie! De la boxe s-a auzit şi o melodie care a devenit virală pe internet „România, trezeşte-te! ” O delegaţie a PNL Dâmboviţa a mers la prefectul judeţului pentru a depune textul moţiunii de cenzură şi ulterior să fie transmis către Guvern. Marius Caraveţeanu, preşedintele Organizaţiei PNLDâmboviţa: „Adriane, nici nu ştii, cât de mic începi să fii. Mic, mic, mic!” Organizatorii acestui protest au făcut toate demersurile necesare să obţină autorizaţia necesară, însă protestul de la Târgovişte nu a fost autorizat. Chiar luni de dimineaţă, preşedintele PSD Dâmboviţa spunea că liberalii fac un protest neautorizat. Curiozitatea noastră este de unde se ştia că protestul este neautorizat, deoarece comisia care autorizează aceste proteste s-a întrunit luni, la ora 15:00. Marius Caraveţeanu, preşedintele Organizaţiei PNLDâmboviţa, a avut un mesaj destul de dur pentru preşedintele PSD Dâmboviţa.

” Avem o semiautorizaţie, în sensul că am informat primăria despre intenţia noastră… La nivel naţional peste 50% din proteste au fost autorizate de către primării chiar dacă solicitările au venit pe ultima sută de metri. Din păcate, la Târgovişte, nu s-a reuşit acest lucru. Mai mult, de dimineaţă, am avut de-a face cu o antepronunţare din partea preşedintelui PSD Dâmboviţa, la ora 9:00, dânsul ştia că o să participăm la o mişcare ilegală. Asta mă face să cred că ordinul pe linie politică a fost transmis UAT-ului şi aceştia s-au conformat şi avizul a fost negativ. Din păcate, dă dovadă că Dâmboviţa este condusă de urmaşii Partidului Comunist şi nu am decât un mesaj pentru preşedintele acestuia: ” Adriane, nici nu ştii, cât de mic începi să fii.Mic, mic, mic!”. Tuturor parlamentarilor de Dâmboviţa, indiferent de culoarea politică le transmit că această moţiune trebuie să treacă”, a afirmat Marius Caraveţeanu, preşedintele Organizaţiei PNLDâmboviţa

Astfel de acţiuni au avult loc în foarte multe oraşe din ţară.