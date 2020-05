PROPUNERI AFAN PENTRU ECHIPELE DIN LIGA A III A

Share This





















Emilian Hulubei, preşedintele Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România (AFAN), şi-a exprimat opinia cu privire la aspectele pe care cluburile din fotbalul românesc trebuie să le respecte, pentru a putea organiza antrenamente după 15 mai, după ridicarea stării de urgenţă. Regulamentul, copiat aproape în întregime după cel din Bundesliga (prima ligă a Germaniei), după cum a precizat şi Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, este foarte greu de respectat de cluburi, accentuează Hulubei.

Fotbaliştii ar urma să fie testaţi din două în două zile

Doleanţele sunt destul de dure, iar acestea nu pot fi „bifate” în totalitate nici de cluburi din Liga 1, care se presupune că au cele mai bune condiţii. Preşedintele AFAN spune că până şi testarea jucătorilor are câteva carenţe, întrucât cei care intră în cantonamente, trebuie să facă teste la două zile.

„Protocolul este luat din Germania, dar ei nu s-au gândit că la noi nu se pot aplica acele reguli, la noi nu se poate respecta asta. Ei zic să stai 14 zile în izolare, în casă, asta înseamnă că dacă am o soţie care lucrează să nu o mai las să se ducă la muncă, să îşi piardă serviciul. Părerea mea este că acest protocol este făcut de un grup de lucru care nu are nicio treabă cu sportul. Am trimis o serie de amendamente la acest protocol. Am înţeles că cei de la FRF au avut discuţie cu cei de la Ministerul

Sănătăţii şi vom vedea dacă săptămâna viitoare se va ţine cont de amendamentele noastre.

Cluburile din Liga 1 cred că dispun de nişte fonduri să testeze jucătorii şi staff-ul în primă fază, dar să-i testeze la fiecare 48 de ore, cum scrie în protocol, mă îndoiesc. Aici ar trebui să vină şi Liga sau Federaţia cu un ajutor, pentru teste, care nu sunt deloc ieftine şi nici accesibile. Din ce ştiu, UEFA ajută cluburile”, a declarat Emilian Hulubei la DigiSport.

În ceea ce priveşte reluarea campionatelor, preşedintele AFAN are informaţii că acestea se vor relua sub diverse forme, în funcţie de nivel. Astfel, după cum a scris în exclusivitate Liga2.ro, Liga 3 ar urma să se suspende definitiv, dar să se dispute baraje în anumite serii, acolo unde distanţa dintre primele două locuri este mai mică de patru puncte. Liga 2 se va duce către un sistem play-off / play-out.

„La Liga a 3-a, varianta este îngheţarea campionatului. La Liga a 4-a sau a 5-a s-a propus disputarea unui baraj de promovare. În orice situaţie cred că vor fi litigii şi totul se va decide la TAS. Dacă unele se vor relua, altele vor fi îngheţate. La Liga 2 sa propus un fel de play-out”‘, a mai spus Emilian Hulubei.

Calendarul cu privire la reluarea întrecerilor fotbalistice va fi conturat în zilele următoare. Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a declarat că acesta va fi făcut după consultările cu echipele. E nevoie ca reprezentanţii să dea aviz favorabil propunerilor FRF, pentru a se relua înainte de 13

iunie. În caz contrar, campionatele debutează după această dată.

„Dacă nu vom avea un feedback pozitiv din partea staffurilor tehnice de la nivelul fiecărei echipe din Liga 1 şi din Liga 2, nu vom putea să începem înainte de 13 iunie. Dacă nu vom începe nici la 13 iunie, atunci, cu siguranţă, nu vom reuşi să finalizăm play-off-ul Ligii 1 şi Cupa României în actualul format.

Sunt două scenarii: unul depinde de UEFA, altul depinde de FRF. Unu: avem nevoie de o modificare a termenului de 20 iulie din partea UEFA, termen la care trebuie să comunicăm echipele care participă în competiţiile europene. Sau, doi: ar trebui să identificăm o variantă de finalizare a Ligii 1 şi/sau Cupei României cu mai puţine meciuri. Când mă refer la acest ultim scenariu, acesta are mari şanse de a fi aplicat, de exemplu, pentru Liga 2, unde, în mod normal, ar mai fi 14 etape de jucat, ceea ce este foarte mult pentru o perioadă scurtă de timp, fiindcă ar presupune câte două meciuri în fiecare săptămână.

Odată ce ne vom putea relua antrenamentele, după care vom avea această speranţă că ne vom relua competiţiile – implicit o bucată mică din ceea ce înseamnă că viaţa noastră normală – va fi mult mai clar. Pur şi simplu vom putea să redăm această bucată mică din ceea ce înseamnă viaţa normală”, a declarat Răzvan Burleanu la Digi 24.