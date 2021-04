Proiectul politic Pro România continuă

La Târgovişte a avut loc vineri întâlnirea regională Sud-Muntenia a partidului Pro România. Au participat la eveniment Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu, reprezentând conducerea la nivel central a partidului şi coordonatori ai organizaţiilor din judeţele participante -Prahova, Argeş, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi, bineînţeles, Dâmboviţa.

„Ne-am întâlnit astăzi în primul rând pentru că am stabilit responsabilităţi la nivel naţional, cu membrii conducerii centrale. Este prima întâlnire în acest format, în cadrul căreia am discutat despre viitor în principal, legat de reconstrucţia proiectului nostru politic şi pot spune, ca o primă concluzie, că există o unanimitate de vedere, în sensul că acest proiect politic trebuie continuat, că el poate fi relevant pentru scena politică românească şi că, în anul 2024, Pro România poate fi un partid de care să depindă construcţia unei alianţe politice pre sau post electorale. Din discuţia cu colegii noştri a rezultat idea consolidării identităţii noastre politice ca partid de centru stânga, modern, pro-european. Un partid care să aibă şi o viziune naţionalistă-civică, cu privire la dezvoltarea ţării. O a treia concluzie, există disponibilitatea tuturor colegilor noştri de a ne procupa foarte serios în acest an pentru organizarea alegerilor la nivel de comune, oraşe, municipii, a conferinţelor judeţene de alegeri, pentru ca la final să organizăm congresul naţional al partidului, unde să definim un program politic şi un program de guvernare. Evident, cu lideri care să aibă în spate votul membrilor de partid”, a spus vicepreşedintele Pro România, Adrian Ţuţuianu.

Pragmatic, Marian Neacşu a scos în evidenţă faptul că proiectul politic continuă, un atuu principal fiind resursa umană de calitate pe care o are Pro România. Neacşu a recunoscut deficienţele de organizare de la ultima confruntare politică şi nu a ascuns că se încearcă racolarea „la bucată” a aleşilor locali Pro România. Astfel de întâlniri vor continua în perioada următoare, următoarea fiind programată la Braşov.