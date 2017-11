Proiectul „Catalogul electronic” din şcolile şi liceele târgoviştene

Share This





















Prevenirea absenteismului şi creşterea gradului de pregătire a elevilor în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Târgovişte este un obiectiv la care participă acum şi Primăria Târgovişte.

Drept urmare, a început implementarea proiectului „Catalogul electronic” ce are ca principal scop implicarea părinţilor în educaţia şcolară prin realizarea unui contact direct şi permanent între aceştia şi cadrele didactice. Prin intermediul catalogului electronic, practic, părintele poate vedea în permanenţă, on-line, notele şi absenţele elevului. Important este faptul că părintele vede doar situaţia şcolară a copilului său, păstrând-se astfel confidenţialitatea datelor celorlalţi elevi: „Din această toamnă, administraţia publică locală a decis să susţină financiar implementarea în unităţile de învăţământ din oraş a unui program de management al învăţământului care are şi componenta de „catalog electronic”. Până la acest moment, platforma educaţională funcţionează în 14 unităţi şcolare şi mai sunt alte 3 unităţi şcolare în care sistemul este în curs de implementare. În momentul în care am luat decizia oferirii gratuite a acestui program tuturor şcolilor din Târgovişte, deci părinţii nu plătesc absolut nimic, am avut în vedere responsabilitatea pe care o avem noi, ca administraţie publică locală, de a susţine şi de a contribui la eficienti-zarea procesului educaţional. Suntem conştienţi de faptul că educaţia reprezintă pilonul de bază pentru dezvoltarea sustenabilă a oricărei societăţi, iar toate investiţiile pe care le facem în acest domeniu, fie că vorbim de infrastructura şcolară, fie că vorbim de susţinerea financiară a proiectelor, a programelor care se derulează la nivelul şcolilor, au în vedere acest aspect. Referitor la acest proiect am urmărit să se scurteze drumului dintre şcoală şi familie şi să eficientizăm comunicarea dintre părinţi şi profesori.

Catalogul electronic este doar o componentă a acestui program de management pentru că se pot realiza mult mai multe lucruri, se pot genera foile matricole, se poate întocmi orarul, se fac statistici care pot fi trimise direct la Inspectorat sau direct la noi, la Primărie, astfel că putem verifica în fiecare zi dacă a existat activitate pe platforma respectivă”, a declarat viceprimarul municipiului Târgovişte, Monica Ilie.

În cadrul acestui proiect există şi o bibliotecă virtuală unde elevii pot accesa aproximativ 500 de titluri de cărţi.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Târgovişte, la acest moment în cadrul proiectului „Catalogul electronic” sunt peste 44.000 de note, peste 830 de conturi active pentru profesori şi aproximativ 4000 de conturi active pentru părinţi. Târgoviştea este printre primele oraşe din ţară care are implementat acest program de management educaţional susţinut integral de administraţia publică locală.