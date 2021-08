Proiectele județului Dâmbovița au nevoie de sprijinul parlamentarilor dâmbovițeni, indiferent de culoarea politică a acestora

Având în vedere că săptămâna viitoare începe o nouă sesiune a Parlamentului României, deputații și senatorii de Dâmbovița au fost invitați la sediul Consiliului Județean pentru a discuta pe marginea proiectelor și investițiilor unităților administrativ teritoriale din județul nostru.

Președintele CJ, Corneliu Ștefan a cerut reprezentanților PSD și USR-PLUS, prezenți la întâlnire să facă front comun în susținerea intereselor județului în activitatea parlamentară și să reprezinte Dâmbovița ca o singură echipă. Proiectele benefice pentru dezvoltarea județului nostru nu au culoare politică, iar implementarea acestora trebuie să fie un efort al tuturor parlamentarilor. Avem proiecte importante în derulare, trebuie să facem față provocărilor financiare din acest an și trebuie să rămânem în continuare alături de comunitățile dâmbovițene, indiferent de culoarea politică!

Cu acest mesaj a debutat întâlnirea pe care președintele Consiliului Județean Dâmbovița (CJD), Corneliu Ștefan, a inițiat-o cu parlamentarii dâmbovițeni.

Întâlnirea de la sediul forului administrativ, la care au răspuns parlamentarii dâmbovițeni ai Partidului Social Democrat Dâmbovița și cei ai Alianței USR-Plus, s-a axat pe tema situației proiectelor în derulare ale administrației județene, a obiectivelor de investiții și, de asemenea, a proiectelor ce vizează domeniile de interes pentru județ, reuniunea fiind un bun prilej pentru discutarea punctuală a portofoliului de proiecte al Consiliului Județean Dâmbovița, dar și a pașilor ce trebuie făcuți în vederea real-

izării acestora.

În cadrul reuniunii la care au participat și vicepreședintele CJD, Antonel Jîjîie, administratorul public al județului, Cristian Avanu, secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu și primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, președintele Corneliu Ștefan a reafirmat necesitatea contribuției tuturor factorilor locali și naționali pentru a stimula deblocarea anumitor proiecte cu impact major pentru județul Dâmbovița.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan:

„Dezvoltarea durabilă a județului Dâmbovița prin proiecte care să îmbunătățească condițiile de viață ale dâmbovițenilor rămâne în continuare o prioritate pentru mine ca președinte al consiliului județean. După cum bine cunoașteți, la nivelul aparatului tehnic al instituției, avem în derulare investiții importante. Nu este de ajuns că le-am inițiat, că sunt în derulare, trebuie să le finalizăm cu succes. Dialogul pe care l-am inițiat astăzi cu dumneavoastră trebuie să să concentreze pe identificarea tuturor resurselor necesare pentru bunul mers al acestor proiecte despre care v-am vorbit. Eforturile noastre trebuie să aibă un singur scop: interesul cetățeanului și dezvoltarea comunităților pe care le reprezentăm”.

Corneliu Ștefan le-a prezentat parlamentarilor prezenți atât proiectele pe care Consiliul Județean Dâmbovița le are în derulare cu unitățile administrativ-teri-toriale, cât și detalii cu privire la proiectul „Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a orașului Găești”, ce face parte din contractul „Drumuri de legătură ale DN 71 și DN 7 la Drumul Expres Valahia, Autostrada A1 – Ploiești, pentru creșterea accesibilității în zonele urbane ale municipiului Târgoviște și orașului Găești”, proiect care a primit avizul favorabil pentru studiul de prefezabilitate din partea reprezentanților Comisiei Tehnice din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR): „Vreau să vă spun că de la ultima întâlnire pe care am avut-o și până astăzi, avem foarte multe proiecte pe care le-am demarat, noi ca și consiliu județean, în parteneriat cu unitățile aadministrativ-teritoriale, și

nu în ultimul rând, cu Ministerul Transporturilor, cu Guvernul României. Cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră, centuri ocolitoare, pe care astăzi le avem într-un stadiu avansat, într-o perioadă de doar 8 luni – sunt cele 3 centuri ocolitoare aprobate, inelul 2 centura municipiului Târgoviște, centura ocolitoare pentru cele două orașe din Nord, Pucioasa și Fieni, și nu în ultimul rând, centura ocolitoare pentru orașul Găești. Vestea bună este că pentru orașul Găești, săptămâna trecută, a fost aprobat în CTE, drumul expres, iar săptămâna viitoare vom scoate la licitație PT-ul și execuția centurii ocolitoare, care va avea legătură cu DN 7.”

Și proiectele derulate în infrastructura de apă și canal au fost aduse în atenție de administrația județeană: „Al doilea proiect mare pe care îl avem la nivelul județului Dâmbovița este cel referitor la rețelele de apă și canal, un proiect întârziat, găsit într-un stadiu înaintat de neimplementare anul trecut. Vestea cea mai bună pe care o avem astăzi, un proiect pe care în octombrie 2020 l-am preluat la 222 milioane euro, astăzi prin actualizarea proiectului și adăugarea unor localități care nu erau prinse în acest program, acesta a ajuns la valoarea de 403 milioane euro. Dacă ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși, în maximum 2 săptămâni o să vă invit să semnăm acest contract cu Ministerul Fondurilor Europene. Am reușit să luăm și acordul de mediu”.

Reamintim faptul că la inițiativa președintelui CJD, Corneliu Ștefan, astfel de dialoguri cu reprezentanții județului în Parlamentul României au mai avut loc în cursul acestui an.