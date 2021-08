Proiecte, în plin proces de implementare, la Șotanga

Comuna Șotânga se poate mândri cu una dintre cele mai eficiente administraţii publice din județ. Localitatea este un bun exemplu despre cum să faci administrație. Orice se poate face, dar este important să vrei. Echipa condusă de primarul Constantin Stroe a avut o strategie bine pusă la punct, bazată pe realități, și astfel a reușit.

Primarul Constantin Stroe a stabilit trei direcții strategice: atragerea de fonduri europene, atragerea de investitori și dezvoltarea urbanistică. În toate cele trei direcții strategice, comuna Șotânga a avut și are succes, schimbările văzându-se de la an la an.

O astfel de schimbare radicală a avut loc pe strada Vălcelei din comuna dâmbovițeană Șotânga, după implementarea unui amplu proiect de reabilitare și modernizare. Dacă, în urmă cu un an, pe strada Vălcelei se circula doar cu piciorul, nici gând de mașină, acum se circulă cu autoturismul. Pot ajunge în zonă și mașinile de intervenție, pompieri și ambulanță, ca să nu mai vorbim despre faptul că există și iluminat public modern.

Proiectul este în desfășurare, dar schimbările se pot vedea de la o poștă, după cum spune o vorbă din popor.

Pe strada Vălcelei s-a realizat un drum betonat cu o bandă de

circulație de 2,75 m – 4,00 m carosbil și acostamente de 0,2m-0,5m pe ambele părți, șanțuri săpate/betonate după caz, cca. 1,00 m în proiecție orizontală, apărări de mal. Lucrările fac parte din proiectul „Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga, județul Dâmbovița”, asociere între Primăria Șotânga și Consiliul Județean Dâmbovița, valoarea totală a contractului fiind de – 2.796.551,44 lei, din care finanțarea acordată de CJD se ridică la 40% din valoarea contractului, restul finanțării de 60% fiind din partea Primăriei. În acest proiect sunt modernizate și străzile: Constantin Brâncoveanu (Lupu) – lungime 112 m; Preot Abramescu – lungime 585 m; Malului (1) – lungime 660 m și Malului (2) – lungime 303 m.

Centrul comunei Șotanga se va schimba radical

Centrul comunei Șotânga se va schimba radical printr-un proiect major „Realizare piață publică și piață comercială tradițională în comuna Sotânga, județ Dâmbovița”, în proces de implementare și care are o valoarea de aproximativ 5.299.321 lei. Lucrările vizează realizarea unei piețe publice și a unei piețe comerciale tradiționale, amenajarea de trotuare, spații piet-onale și locuri de parcare, spațiu public dotat cu loc de joacă, amenajarea de spații verzi și fântână aterziană. Se modernizează strada Mininerului și strada de centru, toate acestea vor contribui la amenajarea centrului civic al comunei Șotânga.

Alte două investiții majore vor întregi amenajarea centrului

civic al comunei Șotânga și este vorba despre două investiții cu finanțare prin CNl, și anume sală de sport cu 180 de locuri și Centru Cultural.

După cum știm, administrația de la Șotânga, condusă de primarul Constantin Stroe a reușit să achiziționeze și clădirile ce fac parte din patrimoniul fostei unități miniere. Vorbim de Clubul Minier, spital minier și birourile fostei exploatări miniere.

Edilul Constantin Stroe le-a găsit, deja, o utilitate viitoare în beneficiul comunității locale. Prin accesarea de fonduri europene, Clubul Minier va fi transformat într-un Centru Cultural modern, pentru că asta a fost menirea lui inițială. În perioada lui de glorie era chiar o clădire de interes județean. De asemenea, spitalul minier și birourile fostei exploatări

miniere pot fi transformate fie în locuințe sociale pentru persoane cu dizabilități, fie într-un centru pentru persoane vârstnice.

Pe ultima sută de metri sunt lucrările la podul peste raul lalomița și drumul de legătură intre comunele Șotanga și Doicești Se lucrează intens și la podul peste râul lalomița și drumul de racordare amplasate la limita administrativ-teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, valoarea fiind de 6.245.275. lei. Lucrările sunt pe ultima sută de metri. O investiție vitală pe care Primăria Șotânga a implementat-o cu succes. Chiar la sfârșitul acestei săptămâni se lucra intens la montarea echipamentelor de iluminat public pe pod și pe drumul de legătură. Noul pod peste râul Ialomița are o lungime de 90 m deschidere, lungimea drumului modernizat, inclusiv podul = 1762,00 m, lățimea cale pod este de 7 m -suprafața totală fiind de 630 mp, lățimea trotuarelor este de 1 m, drumul cu o bandă de circulație lățime carosabil 4 m (5 m platforma). Zona s-a schimbat radical, sistemul de supraveghere video fiind deja montat. Lucrĭrile sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.