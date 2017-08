Proiect de modificare a atestatelor de producător

Share This





















Guvernul vrea să modifice atestatele de producători pentru fermierii-persoane fizice care îşi comercializează produsele, potrivit unui proiect de ordin comun al miniştrilor Agriculturii şi Dezvoltării Regionale. Proiectul este conceput pentru a aduce unele simplificări pentru fermieri, de vreme ce atestatul nu va mai fi valabil doar un singur an cu vizare semestrială, ci va fi valabil 5 ani şi va trebui vizat o dată pe an.

În forma modificată, atestatul de producător va conţine cinci file, câte o filă distinctă pentru fiecare an, se va completa anual cu datele din registrul agricol şi va fi vizat prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

Filele distincte completate trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a atestatului de producător iar noile atestate ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

De reţinut faptul că atestatele de producător eliberate până la data de 1 ianuarie 2018, pe legea veche, rămân valabile până la expirare.