Programul FLEX în licee

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională (American Councils for International Education) şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, invită liceenii cu cetăţenie română să participe la programul Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2018-2019. Ministerul Educaţiei Naţionale va promova, prin intermediul inspectoratelor şcolare judeţene, Programul FLEX în liceele româneşti.

Programul de schimb de experienţă FLEX este finanţat de Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii şi îşi propune să ofere liceenilor români ocazia de a trăi în cadrul unei familii americane şi de a studia într-un liceu american pe parcursul anului şcolar 2018-2019. Participarea la Programul FLEX, aflat la al treilea an de existenţă în România, este gratuită. În primii doi ani de implementare, FLEX România a oferit burse unui număr de 49 de liceeni români din diferite judeţe ale ţării, care au locuit şi învăţat în Statele Unite ale Americii, în state precum Washington, Texas, Colorado, California, Ohio, Pennsylvania sau Maine. Programul se adresează în egală măsură şi liceenilor cu dizabilităţi, care sunt invitaţi să candideze online.

Ce este programul FLEX?

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992, fiind în al 25-lea an de existenţă. Programul presupune parcurgerea unui schimb de experienţă cu durata de un an în Statele Unite ale Americii. Astfel, fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane şi va studia într-un liceu american, având toate costurile acoperite prin program. În 2018-2019, la nivel global, aproximativ 800 de liceeni vor învăţa în SUA în cadrul programului FLEX.

Cine finanţează programul?

Finanţarea aparţine în totalitate Guvernului Statelor Unite iar programul este administrat de Biroul Educaţional şi Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat. ECA încurajează înţelegerea dintre cetăţenii Statelor Unite şi cetăţenii celorlalte state. Programul FLEX este sprijinit la nivel local de cetăţeni şi licee din Statele Unite ale Americii ce găzduiesc, educă şi sprijină liceeni fără a primi vreo compensaţie financiară.

Criterii de eligibilitate:

Competiţia este deschisă liceenilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

* au cetăţenie română;

sunt născuţi între 15 iulie 2000 şi 15 iulie 2003;

* sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a

* studiază limba engleză în liceu;

* îndeplinesc criteriile pentru a obţine viza SUA şi nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani

Candidaturile se depun online până pe

17 octombrie 2017 aici: https://ais.americancouncils.org/flex Informaţii complete despre program pot fi

obţinute pe e-mail (flexromaniaÎamerican-

councils.eu) şi pe site-ul

www.americancouncils.ro.