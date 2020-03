PROGRAME SPECIALE PENTRU JUCĂTOARELE DE FOTBAL DIN ROMÂNIA

Share This





















Naţionalele feminine ale României şi-au suspendat activitatea, deşi în această perioadă se pregăteau să participe la acţiuni oficiale.

Naţionala U17, pregătită de Irina Giurgiu, ar fi trebuit să se afle deja în Ungaria, iar miercuri, 18 martie, să debuteze, contra selecţionatei similare a ţării gazdă, în Elite Round-ul preliminariilor pentru Campioantul European.

Calificată şi ea în turul de elită al preliminariilor Campionatului European, naţionala U19, pregătită de Florin Bugar, ar trebui să joace meciurile din Grupa 1 în Olanda la începutul lunii viitoare.

Pentru prima reprezentativă a României, următorul meci oficial e programat tot luna viitoare, pe 14 aprilie, în deplasare, la Dibenik, împotriva Croaţiei, partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor EURO 2021.

Tricolorele s-au aflat la începutul aces

tei luni într-un stagiu de pregătire în Turcia. Pe lângă antrenamentele efectuate, fetele selecţionerului Mirel Albon au participat şi la Turkish Women’s Cup, competiţie amicală la care au mai fost prezente naţionalele din Hong Kong, Belarus şi Ungaria. Bilanţul tricolorelor a fost de o victorie, o remiză şi o înfrângere.

„A fost un turneu util şi un stagiu de pregătire reuşit. Am avut la dispoziţie 22 de jucătoare. Dintre cele care au absentat în ultima vreme din pricina accidentărilor doar Andreea Părăluţă a răspuns prezent. Din nefericire, accidentarea Andreei a recidivat. A fost nevoie chiar, pentru ultimul meci, în lipsa Cameliei Ceasar, care nu a putut părăsi Italia, să o aducem din ţară pe Mia Ganea, ca înlocuitoare pentru Andreea Părăluţă. Nu au putut veni la această acţiune Olivia Oprea, care a avut probleme cu paşaportul, şi Cosmina Duşa, care nu a fost lăsată de echipa de club, angrenată în campionatul Turciei”, a

declarat Mirel Albon, care în primul meci, cu Hong Kong, a folosit şase debutante.

„S-a lucrat bine, fizic, tactic. Gustul amar al cantonamentului a fost dat de înfrângerea în faţa Ungariei, din ultimul joc. În plus, la acest meci s-a accidentat şi Laura Rus. Deşi am dorit să avem dublură pentru fiecare post, am fost nevoiţi, în unele momente, să improvizăm”, a mai punctat Mirel Albon.

Selecţionerul primei reprezentative a mărturisit că este îngrijorat cu privire la situaţia creată de epidemia de coron-avirus. „Nu ştim ce va fi. Important e în acest moment să respectăm ceea ce ne cer autorităţile. Trebuie să ne adaptăm. Impreună cu preparatorul fizic al naţionalei României am conceput programe de pregătire individuală pe care fetele deja le-au primit. Ţinem legătura cu ele”, a mai adăugat Mirel Albon.