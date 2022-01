Program extins și filme 3D la Cinematograful „Independent”

Redeschis publicului cu o lună în urmă, în condiții destul de restrictive datorate situației pandemice, Cinematograful „Independența” a redevenit rapid un reper pe harta culturală a Municipiului Târgoviște, fapt evidențiat și de primarul Cristian Stan într-o conferință de presă. În prima lună de funcționare peste 3300 de spectatori au fost încântați de condițiile și calitatea vizionării pe care le oferă Cinematograful „Independența”, pasul următor fiind extinderea programului și primele proiecții 3D.



„Am încheiat prima lună de funcționare a cinematografului. În această perioadă au fost aproximativ 3300 de spectatori la Cinematograful „Independența”, însă vreau să menționez faptul că luna ianuarie este cu adevărat spectaculoasă pe ceea ce înseamnă programul de filme pregătit aici la cinematograful târgoviștean. Aș vrea să menționez că am schimbat orarul de funcționare, în sensul că se vor proiecta filme și joia, dar filmele vor fi numai de la ora 19:00.

Deci joi, vineri, sâmbătă și duminică de la ora 19:00, plus sâmbăta și duminica de la ora 11:00 filmele pentru copii. Ca repere ale lunii ianuarie aș menționa că vom avea și primele filme 3D la Cinematograful „Independența”, chiar joi este „Dune”, de asemenea „Eternals”, plus Spider-Man, cel care a rulat 2D va fi acum 3D. Totodată, luna ianuarie are și două premiere la Cinematograful Independența. Este vorba de două producții care, iată, sunt proiectate în România pentru prima dată și la cinematograful din Târgoviște. De asemenea, vom avea, în afara premierelor și a filmelor 3D, și alte câteva producții importante, spre exemplu „Matrix: Renașterea” sau „Casa Gucci”, „Venom” și așa mai departe. Deci este un program foarte atractiv. Noi sperăm să reușim să convingem încă și mai mulți târgovișteni și dâmbovițeni să vină la cinematograf. Ținând cont de faptul că sunt încă condiții restrictive, din păcate, de intrare la cinematograf, eu cred că ceea ce s-a întâmplat în luna trecută a reprezentat un succes. Probabil în condiții normale sala de cinematograf ar fi fost plină aproape la fiecare spectacol. Speranța noastră este că vom reuși să scăpăm de problemele astea curând și că vom putea să valorificăm la adevăratul potențial Cinematograful Independența, un cinematograf care arată foarte bine și care oferă condiții foarte bune, sigur încă nu reușim să avem un personal care să poată să facă față tuturor provocărilor, dar lucrul acesta se va regla în timp. Sper ca până la urmă să reușim să închegăm o echipă stabilă aici și să putem să depășim toate dificultățile, care sunt inerente având în vedere că este la început cinematograful și probleme pot apărea”- a declarat primarul Cristian Stan.