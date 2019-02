Program de mentorat pentru studenţii dâmboviţeni care se pregătesc pentru o carieră în Parlament

Share This





















Timp de două săptămâni, trei studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte efectuează un stagiu de practică în cadrul Camerei Deputaţilor sub îndrumarea deputatului PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia. Aceştia vor participa la toate activităţile parlamentare şi vor putea valorifica cunoştinţele acumulate în anii studenţiei în timpul stagiului de practică.

„În prima săptămână de practică, studenţii Alice Biţan, Albert Gagionea şi lonuţ Lilea au avut ocazia să participe la activitatea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, precum şi la cele ale Comisiei pentru românii aflaţi în afara graniţelor ţării, să poarte discuţii cu preşedinţii celor două comisii, să asiste la şedinţele de plen ale Camerei, să studieze documentele de lucru din cadrul celor două comisii.

Întotdeauna am considerat că este foarte important pentru pregătirea solidă a unui student ca elementele teoretice expuse la curs sau seminar să fie îmbinate cu stagiile de practică şi cu proiectele de cercetare.

În cele două săptămâni, studenţii vor învăţa cum se scrie o iniţiativă legislativă, care este parcursul unui proiect de lege pentru a deveni lege, cum se dezbat legile şi amendamentele în comisiile de specialitate şi în cele două camere ale Parlamentului, ce înseamnă munca de consilier parlamentar şi de ce cunoştinţe au nevoie pentru a se angaja în această instituţie. Vor avea ca sarcină să urmărească anumite proiecte de legi şi să identifice instrumentele pe care le are la dispoziţie un deputat pentru a rezolva problemele punctuale ale cetăţenilor”, a punctat deputatul Claudia Gilia.

Deputatul Claudia Gilia speră ca prin acest program de mentorat tinerii studenţi să aibă o şansă în plus la angajare, atunci când vor absolvi facultatea.