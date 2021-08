Produse alimentare de sezon, la “mare căutare. Înghețată, chiftele și gogoși cu delicioasă substanță cancerigenă

Că România a devenir groapa de gunoi a Europei de Vest, nu mai miră pe nimeni, nici pe cei care au rămas în țară, nici pe cei care au plecat pentru totdeauna. De asemenea, se știe de secole că, pentru a supraviețui, românii, de după descălecatul voievozilor, s-au obișnuit să mănânce orice, inclusiv… rahat. Dar este uimitor faptul că românii au ajuns, în prezent, să consume și substanțe cancerigene. Se pare că nicio nație europeană nu este așa de rezistentă ca cea română.

Dacă ne reamintim, peste români au trecut migratori călare și românii s-au ridicat, stergându-se zâmbind de praf. Peste ei au trecut tancurile sovietice. Nicio problemă. Românii s-au ridicat din nou, din colbul drumului, scuturându-se, cu zâmbetul până la ceafă, de praful de pe haine.

Deci, de-a lungul istoriei lor, românii au trăit de la o alertă la alta. Mai mult chiar, au fost așa de căliți că au suportat și urmările deciziilor unor conducători ce s-au crezut mai nemuritori decât munții Carpați.

Românii, acești anonimi eroi ai propriei lor țări, dar și ai Europei, au fost călcați în picioare, batjocoriți, frecați pe toate părțile, atât de conducătorii lor, cât și de străini, dar au rezistat, s-au distrat, după posibilități, au făcut copii, tot după posibilități, au fost furați, fraieriți, dar, repet, au rezistat.

De fapt, românii și romii s-au dovedit a fi cele mai rezistente etnii din cadrul Bătrânului Continent.

Deci, pentru a nu pierde ocazia de a dovedi cât de rezistenți sunt românii și romi, s-a declanșat o nou alertă alimentară, după ce ANSVA a primit o notificare că un lot de gogoși, produse în Franța, sunt contaminate cu oxid de etilenă. Substanța cu efect dezinfectant a fost descoperită în ultimele zile în loturi de înghețată și de chiftele, iar produsele au fost retrase de urgență din magazine. De reținut un aspect, să zicem vital, pentru viața intelectuală și… sexuală a populației aflată de ambele părți ale Carpaților: oxidul de etilenă te dezinfectează, iar dacă insiști cu consumul lui, pleci pe lumea cealaltă gata dezinfectat, ceea ce nu este prea corect. Nu este corect deoarece, din cauza acestui oxid vor intra în faliment toate lanțurile de dezinfecție de pe lumea cealaltă.

Revenind la realitatea românească, conform site-ului “Realitatea.net”, unul dintre site-urile de știri cele mai obiective, ce au apărut la peste o mie de ani după cucerirea Daciei de către romani, sortimentul de gogoși pentru care s-a emis și avizul alimentar că este bun pentru consum, a fost vândut vândut în marile lanțuri de magazine. Pentru moment, informarea pentru consumatori de rechemare a produsului nu a fost publicată pe site-ul Autorității Naționale San-

itar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, după cum s-a comunicat la unul din multele posturi TV, ce nu

reușesc să concureze nici cu postul Paștelui, nici cu postul Crăciunului.

Interesant este și faptul că ai noștri reprezentanți ai ANSVSA au stat liniștiți, în umbra răcoroasă a birourilor, dar au făcut, totuși, gestul, în ciuda caniculei de afară, de a recunoaște că au primit alerta alimentare tocmai din… Franța, iar măsurile indicate erau aceleași ca și pentru celelalte produse în care s-a

descoperit oxidul de etilenă: evitarea consumului, distrugerea sau returnarea produsului, pentru cumpărători și retragerea de urgență din rafturi, pentru distribuitori. Deci, dacă nu erau francezii, noi puteam să murim lent, dar sigur, în câțiva ani. Desigur, ultimii ar fi murit funcționarii ANSVSA deoarece și ei poftesc la înghețată, mai ales în perioada verilor tropicale.

ĩn consecință, pentru a nu zice oamenii de rând că cei de la ANSVSA freacă mangalul, în ultima săptămână au fost emise o serie de alerte alimentare privind prezența oxidului de etilenă în numeroase sortimente de înghețată și chiftele. Acum, nu se știe dacă toate sortimente vizate au fost supuse analizelor de laborator, dar nu mai are importanță. Important este că, decât să plătească cu locul de muncă, funcționarii ANSVSA au interzis cât mai multe produse, la grămadă, să le iasă bine.

Dar, repetăm, oare acești funcționari ANSVSA care ies pe teren doar când li se face foame, au de gând să mai efectueze controale serioase la toate alimentele de import ce au invadat piața internă, sau trebuie să vină o alertă alimentară din Franța, Anglia, Italia, din spațiul cosmic, de la Dumnezeu etc.?

Chiar nu mai are nimeni grijă de români? Chiar nimeni? Dumnezeule, ce fel de țară a ajuns România?

Până când românii vor vota mereu ca proști?