Producătorii agricoli dâmboviţeni nu se arată interesaţi de Programul de sprijin pentru tomate

După cum se ştie, potrivit programului de guvernare al PSD, producătorii agricoli din România sunt sprijiniţi, printrun program, să cultive tomate în spaţii protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă.

La două săptămâni de la intrarea în vigoare a Programului de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii, judeţul Dâmboviţa se clasează printre judeţele cu cele mai puţine cereri de sprijin, până la acest moment doar patru dâm-boviţeni s-au înscris în Programul de tomate în cadrul căruia pot primi un ajutor de minimis pentru cultivarea de roşii româneşti.

Senatorul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, s-a arătat extrem de nemulţumit, afirmând că îi este greu să creadă că oamenii au refuzat să se înscrie în acest program şi să primească ajutor de la stat pentru cultivarea de roşii, parlamentarul susţinând că vinovată de situaţia în care se găseşte judeţul este conducerea Direcţiei Agricole Dâmboviţa care se pare că nu i-a informat pe agricultori cu privire la beneficiile acestui program.

„Am fost să discut de Programul de tomate. Am vorbit în campania electorală că vrem să producem tomate româneşti, vă aduc aminte cifrele, ca să puteţi să ne verificaţi dacă suntem serioşi importăm 50.000 de tone pe an, 35 de milioane de euro, exportăm 3.000 de tone, înseamnă 2 milioane de euro, balanţa este negativă, 33 de milioane de euro pe an.

Noi ne-am propus să dăm 8 ani ajutor pentru cultivarea tomatelor în spaţii protejate, cu o alocare de 3.000 de euro anual pentru fiecare fermier cu peste 1.000 de metri pătraţi de solarii. Pot fi finanţate 40.000 de proiecte a 1.000 de metri pătraţi de solar, costuri anuale 120 milioane de euro de la bugetul de stat.

Vă precizez că a fost adoptată Hotărârea 39 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea schemei ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, condiţiile de eligibilitate, modul de acordare a ajutorului de minimis, valorile anuale totale ale acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.

Actul normativ prevede că schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producerii primare de produse agricole pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate. Prevederile acestei scheme se aplică întreprinderilor sau întreprinderilor unice care sunt definite la articolul 3 din acest act normativ. în principiu se califică producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale.

Am făcut şi o analiză a situaţiei la nivel naţional şi în judeţul Dâmboviţa şi vă mărturisesc că sunt extrem de dezamăgit de prestaţia Direcţiei Agricole Dâmboviţa. Voi avea o discuţie cu conducerea Direcţiei pentru că mă interesează ca lucrurile să funcţioneze. Ca să puteţi înţelege, au identificat 56 de potenţiali beneficiari, ceea ce mi se pare extrem de puţin, din care 4 s-au înscris până acum în Program, în condiţiile în care avem la nivel naţional identificaţi 66.200 de beneficiari potenţiali, sunt judeţe precum Olt care are peste 700 de beneficiari identificaţi, deci noi suntem undeva de 10% faţă de ceea ce au făcut alţii şi la momentul acesta sunt deja înscrişi în Program 1.736 de beneficiari, din alte judeţe, pentru că, repet, Dâmboviţa are 4 beneficiari înscrişi faţă de judeţe cum este Olt, Brăila, Dolj, care au peste 100 de beneficiari fiecare înscrişi în Program”, a declarat senatorul PSD de Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

Reamintim că valoarea sprijinului financiar acordat beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an, sumă ce reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, pentru o suprafaţă de 1000 mp. Programul se desfăşoară pe o perioadă de 8 ani.