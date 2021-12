Procesul verbal privind plata amenzilor de circulație nu mai trebuie să fie trimis la Poliție

S-a promulgat, joi, modificarea și completarea Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, care prevede, între altele, ca procesul verbal privind plata acestora să nu mai fie trimis la Poliție.

Este vorba despre actul normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, adoptat de Camera Deputaților în 3 noiembrie.

„Prin derogare de la dispozițiile art. 20 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada aplicării sistemului pilot, dacă agentul constatator constată în același timp mai multe contravenții săvârșite de aceeași persoană, pentru amenzile prevăzute la alin. (1) se încheie un proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii distinct de celelalte, având seria de evidență unică prevăzută la art. 2 lit. B)”, este modificarea adusă legii privind plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice.

La dezbaterile din Camera Deputaților, for decizional în cazul acestei legi, deputatul

UDMR Benedek Zacharie, inițiator, a precizat că cetățeanul nu va mai trebui să trimită la Poliție procesul verbal pentru a demonstra că și-a plătit amenda.

„Cetățeanul nu va mai trebui să trimită procesul verbal la Poliție, să demonstreze că și-a plătit amenda, fiind un cont unic și primăriile nu o să mai fie grevate de plata amenzilor. Deci am ajutat și cetățeanul și am ajutat și primăriile”, a declarat deputatul UDMR, pe 3 noiembrie, în plenul Camerei Deputaţilor, conform Agerpres.