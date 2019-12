Probleme pentru Chindia: MIHAI VODUŢ, SUSPENDAT DOI ANI PENTRU CĂ A JUCAT LA PARIURI

Share This





















Mihai Voduţ (25 de ani), fostul atacant al celor de la FC Voluntari şi Viitorul, acum la Chindia Târgovişte, a fost sancţionat fără precedent de către Comisia de Disciplină a FRF. El a fost suspendat doi ani din cauză că a pariat, lucru interzis de regulament.

În plus, atacantul va fi dat afară şi de la gruparea dâmboviţeană, care s-a asigurat atunci când l-a angajat că în cazul unui astfel de verdict îi va rezilia unilateral contractul.

Voduţ a primit şi o amendă de 300.000 de lei. „Noi trebuie să luăm act după decizia Comisiei de Disciplină. Aveam şi noi o clauză în contract, conform căreia în cazul în care va fi suspendat, să-i reziliem unilateral contractul lui Voduţ”, a spus Marcel Ghergu, preşedintele celor de la Chindia, pentru Digi Sport.

Oficialul târgoviştenilor i-a dat însă şi un sfat public jucătorului, tot prin intermediul Digi Sport. „Dacă se consideră nevinovat, atunci trebuie să meargă la TAS!”.

Comunicatul oficial remis mass-media de către Comisia de Disciplină în cazul suspendării lui Voduţ

„În baza articolului 60, alin 5 din Regulamentul Disciplinar se sancţionează pârâtul Vodut Mihai cu măsură interzicerii oricărei activităţi legate de fotbal pentru 2 ani şi obligarea la plata unei penalităţi sportive în cuantum de 300 000 de lei.

Decizia este excutorie începând cu dată pronuntatii acestei hotărâri, în temeiul articolului 117, alin 2 din Regulamentul disciplinar”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal. Vodut a fost concediat în ianuarie de Viitorul în urmă izbucnirii scandalului legat de pariuri. Atacantul de 25 de ani a trecut pe la Beitar Ierusalim pentru câteva luni, apoi a semnat cu Chindia. În acest sezon are 12 meciuri şi două goluri pentru echipa lui Viorel Moldovan.

Mihai Voduţ, acuzat că ar fi pariat împotriva fostei sale echipe, Viitorul

Scandalul în care a fost implicat Mihai Voduţ s-a declanşat la începutul acestui an, în ianuarie 2019, pe când jucătorul era la Viitorul. Marţi, 22 ianuarie 2019, Gică Hagi a decis să-l dea afară pe jucător. A anunţat pe site-ul oficial, că i-a reziliat contractul.

Iniţial, clubul condus de Gheo-rghe Hagi suspendase contractul fotbalistului dat în vileag de fosta iubită că a pariat pe un meci al propriei echipe. El a mizat 100 de lei pe un bilet pe care se afla şi meciul din Liga 1 Viitorul – Astra, 1-0, scor stabilit în prelungirile partidei.

Voduţ juca la Viitorul din ianuarie 2018, timp în care a adunat 20 de meciuri, trei goluri şi patru pase decisive.

Cum s-a aflat că Voduţ a jucat la pariuri

După ce a ţinut prima pagină a presei de scandal din cauza corecţiei pe care i-a administrat-o iubitei sale, aceasta a decis să se răzbune. Conform Cancan, Voduţ îi oferea fostei iubite bilete pentru pariuri, iar fata a dezvăluit conversaţiile în care fotbalistul îi cerea să meargă la agenţiile stradale.

Pe unul din tichete iese în evidenţă meciul Viitorul-Astra, 1-0, decis de un gol marcat în minutele de prelungire ale părţii secunde. Sursa: digisport.ro