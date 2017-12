Probleme mari pentru echipa antrenata de dâmboviţeanul Adrian Bogoi

Share This





















Spre deosebire de alte cluburi din Liga 2 care pe parcursul primei părţi a campionatului s-au tot plâns de probleme financiare, ca ASA Târgu Mureş, Olimpia Satu Mare, Dacia Unirea Brăila sau Foresta Suceava, Pandurii Târgu Jiu a încercat să-şi ascundă situaţia problematică şi a tot declarat că obiectivul pe care şi l-a impus este promovarea, asta cu toate că pe teren lucrurile stăteau altfel. Stă dovadă şi locul pe care echipa îl ocupă la finalul anului 2017, penultimul în clasament, chiar ultimul dacă luăm în calcul doar rezultatele obţinute pe teren.

Însă adevăratele probleme financiare ale gorjenilor au început să iasă la iveală odată cu încheierea primei părţi a sezonului. Şedinţa asociaţilor clubului s-a lăsat cu scântei, iar, acum, pentru a doua oară în mai puţin de o săptămână, administratorul special al CS Pandurii, Marin Golea, iese din nou în public şi spune că nu are buget pentru anul 2018 şi că angajaţii clubului vor avea de îndurat vremuri foarte dificile în perioada următoare.

Potrivit ziarului gorjean Pandurul, de la 1 ianuarie 2018 toţi angajaţii clubului vor intra în şomaj sau în concediu fără plată, asta după ce nici în ultimele trei luni nu au mai văzut vreun ban, din septembrie. Golea îi arată cu degetul pe asociaţii clubului, cei care au refuzat să mai^sponsorizeze în ultimul an.

„Încercăm să căutăm bani pentru a plăti salariile angajaţilor şi jucătorilor pe lunile octombrie, noiembrie şi jumătate din septembrie. Nu am acum bani. Sper să intre, zilele astea, 8.400 de euro de la UEFA. Să vedem din participarea în Cupa României ce bani ne vin. Mai e un milion să se împartă la echipe. Ar mai fi şi de Dinamo pentru Anton, în jur de 20 de mii de euro. Aş mai avea şi pe Unguruşan, 60 de mii, dar mai are un termen luna asta. Să vedem. Avem termen cu falimentul şi sper ca judecătorul sindic să amâne din nou. Pentru anul 2018, eu nu am buget. Am atenţionat că, de la 1 ianuarie, am să bag angajaţii în concediu fără plată sau şomaj”, a spus Marin Golea pentru sursa citată mai sus.

Iar tirul administratorului special către asociaţii Consiliul Judeţean Gorj, Complexul Energetic Oltenia (CEO), primăria Târgu Jiu, Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia (USMO) şi Artego a continuat. „Clubul a produs bani. De la 1 noiembrie, anul trecut, nu am primit decât o sponsorizare de 10 mii de lei de la Artego. Dacă asociaţii ar fi plătit contribuţiile, nu am fi căzut în liga a doua. Am fi avut un ianuarie 2017 mult mai bun. Am fi avut bani să aducem jucători mai buni, nu cu o medie de 3.700 de lei, ca la mineri. Atât le-a făcut salariile, da? În vară, la fel, când am început în Divizia B, trebuia să aducem jucători mai buni. Dacă am fi avut bani, nu eram acum la coada clasamentului. „, a mai declarat Golea pentru pandurul.ro.

Toate speranţele clubului şi ale lui Marin Golea rămân în primăria Târgu Jiu. „E clar că asociaţii nu au vrut să se mai implice. Pare că au planul făcut. M-a surprins plăcut domnul Aurel Popescu. Mi-a spus că primăria nu poate să se retragă. Au contract de comodat, stadionul se va face, echipa trebuie să joace. Am rămas impresionat de atitudinea dumnealui. Ceilalţi au încercat să mă intimideze. Şi când primea clubul bani de la UEFA, acţionarii nu plăteau toată contribuţia. Dar atunci nu erau probleme de acest fel. Veneau bani de la UEFA şi nu mai era nevoie de bani. Sumele pe care le datorează acum acţionarii sunt scoase din contabilitate. Cu cât s-au angajat şi cât au plătit până acum. Eu le-am spus că voi ieşi în presă şi voi spune. Parcă premeditat nu au dat banii!”, a încheiat administratorul special al CS Pandurii.

După 21 de etape desfăşurate în acest sezon al Ligii 2, Pandurii a acumulat doar 18 puncte şi se situează pe penultimul loc, unul retrogradabil. Campionatul e programat să se reia pe 24 februarie.