PROBLEME MARI LA CHINDIA. SE CLATINĂ SCAUNUL LUI SĂNDOI

1 0

Emil Săndoi a avut o întâlnire cu oficialii de la Chindia Târgoviște după înfrângerea cu Dinamo (0-2), la finalul căreia s-a stabilit că antrenorul își va continua activitatea pe banca tehnică a dâmbovițenilor.

Chindia Târgoviște a pierdut cu Dinamo, în etapa a treia a play-off-ului, și a început să aibă emoții serioase în ceea ce privește retrogradarea. Invitat prin telefon în cadrul ProSport Live, Emil Săndoi a anunțat că a avut o discuție cu oficialii clubului referitoare la viitorul echipei.

După înfrângerea cu Dinamo, Emil Săndoi, antrenorul de la Chindia Târgoviște, a avut o discuție cu oficialii dâmbovițenilor.

„Am avut o discuție (n.r. după meciul cu Dinamo), așa cum am de fiecare dată, cu toții în plen, acolo. Am făcut și o analiză.

(n.r. Ați luat în calcul să renunțați?) Nu neapărat. Când am venit la Chindia, ne-am salvat de la retrogradare dând un baraj. Nu mi-a fost frică, am venit la momentul respectiv la o echipă nouă, fără să cunosc jucătorii. Acum, sunt jucători pe care îi cunosc foarte bine. Dacă atunci am acceptat să vin într-o situație delicată, cum să nu am încredere acum? Până la urmă, este pentru prima dată când suntem pe o poziție de baraj în campionatul ăsta. Și eu sunt afectat, și băieții sunt afectați. Nu ne așteptam, pentru că rezultatele pe care le-am obținut în play-out lasă de dorit.

Au fost mai multe momente cheie și parcă s-au adunat atâtea ghinioane în campionatul ăsta… Atâtea greșeli care s-au făcut, atâtea puncte… Nu vreau să acuz pe cineva, dar s-au făcut împotriva noastră și ne-au privat de niște puncte care ar fi contat și acum în play-out. E normal să fiu îngrijorat, preocupat. Am încredere în băieții pe care îi conduc. Pe unii îi cunosc ca pe buzunarul meu.

Eu încerc de fiecare dată să îi fac să uite acest aspect (n.r. greșelile de arbitraj). Dacă ne vom lamenta tot timpul, bineînțeles că vom fi focusați pe problema asta și în momentul ăsta noi avem alte probleme pe care ar trebui să fim focusați. E adevărat că în fotbal totul se leagă. Trebuie să trecem peste ce s-a întâmplat, pentru că noi am demonstrat că suntem o echipă disciplinată și sper să demonstrăm iarăși în aceste ultime etape care au mai rămas”, a spus Emil Săndoi, la ProSport Live.