PROBLEME IN VIITOR PENTRU ECHIPELE DIN LIGA A III-A?

In Liga 3, în acest sezon se vor mai juca doar şase meciuri în cele cinci serii care o compun. S-a stabilit ca echipele clasate pe primul loc să urce în Liga 2 dacă au un avans de cel puţin patru puncte peste locul secund, iar acolo unde criteriul nu se îndeplineşte, să se dispute un baraj în dublă manşă între locurile 1 şi 2. Aproape toate cluburile au fost de acord cu varianta FRF ca sezonul să se suspende definitiv în afara acestor excepţii, întrucât pierderile financiare ar fi fost foarte mari.

Mihai Dăscălescu: „La Unirea Alba Iulia există o stabilitate financiară, dar nu puteam

respecta restricţiile cantonamentului. Suma reprezintă bugetul pe jumătate de an”

Cum multe dintre echipe primesc finanţare de la autorităţile locale, iar banii nu au mai venit din pricina pandemiei, bugetul a fost afectat în foarte mare măsură.

Mai mult, regulile impuse de autorităţile statului cu privire la modul în care echipele de fotbal pot organiza antrenamente sunt mult prea dure pentru un nivel precum cel din Liga 3, spune Mihai Dăscălescu, preşedintele echipei Unirea 1924 (Seria 5) şi totodată unul dintre cei doi reprezentanţi ai Ligii 3 în Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal.

„A fost cea mai corectă decizie, dorită de majoritatea cluburilor, întrucât extrem de puţine echipe la acest nivel puteau îndeplini condiţiile impuse de autorităţi. Nu avem ce să facem altceva, nu ştim ce se întâmplă, ce înseamnă starea de alertă în privinţa sportului. Dacă se vor mai ridica din restricţii, probabil că vor fi unul-două antrenamente pe săptămână. Nu aveam nicio şansă să îndeplinim criteriile. La Unirea

Alba Iulia, unde în acest moment există o stabilitate financiară, nu ne permiteam, respectiva sumă reprezintă bugetul pe jumătate de an.

Pe de altă parte se poate trage un semnal de alarmă în privinţa infrastructurii sportive din România, ne dăm seama cât de precară este, cât de puţine cluburi au cantonamente proprii. In mod categoric, ultima echipă din Bundesliga are condiţii superioare oricărei formaţii din Liga 1″, a declarat Mihai Dăscălescu pentru Ziarul Unirea.

Mihai Dăscălescu: „In noile condiţii, la ce se prefigurează, vom deveni amatori”

Preşedintele formaţiei din Alba Iulia avertizează că Liga 3 va avea foarte mult de sufer

it şi în perioada următoare. Autorităţile locale nu se vor mai concentra pe fotbal, din cauza situţiei pricinuite de pandemia de COVID-19, iar nivelul va scădea foarte mult. Spune că acest campionat poate deveni unul de amatori.

„Va veni o criză financiară, multe echipe ce depind de autorităţile locale îşi vor reduce bugetele şi implicit nivelul salarial. Noi, la Liga a 3-a eram semi-profesionişti, iar în noile condiţii, la ce se prefigurează, vom deveni amatori”, a mai precizat Mihai Dăscălescu.

Aerostar Bacău şi U Craiova 1948 SA au promovat direct, în Seriile 2, 3 şi 5 are loc baraj între primele două clasate

In acest sezon, din Liga 3 în divizia superioară vor urca, pentru că au un avans mai

mare de trei puncte, echipele Aerostar Bacău (Seria 1) şi U Craiova 1948 SA (Seria 4). În restul seriilor vor avea loc meciuri de baraj, în dublă manşă, care vor stabili echipa care promovează. Duelurile vor avea loc între:

” Unirea Slobozia – Mostiştea Ulmu (Seria 2) ” Progresul Spartac – CSM Slatina (Seria 3) ” Fotbal Comuna Recea – Minaur Baia Mare (Seria 5)

După anunţarea caracteristicilor prin care se vor decide promovatele, echipele care vor juca baraj au intrat într-o dispută a declaraţiilor de la distanţă. Formaţiile de pe primul loc afirmă că sunt nedreptăţite de decizie şi, practic, avantajul obţinut pe durata campionatului se anulează, iar cele de pe locul secund dau dreptate hotărârii.