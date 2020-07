PROBLEME ÎN LIGA I

UEFA n-a fost de acord cu prelungirea termenului până la care FRF trebuie să anunţe numele echipelor care vor participa în cele două competiţii europene, deci play-off-ul trebuie să se încheie cel târziu pe 3 august.

CFR şi Craiova aşteaptă cu sufletul la gură rezultatele testelor pentru a şti când vor putea să joace. Din acest moment, presiunea e şi mai mare pe cele două cluburi fiindcă FRF a primit un răspuns verbal negativ în dialogul pe care l-a purtat cu UEFA pe tema posibilităţii de prelungire a momentului în care trebuie finalizată competiţia internă, implicit anunţarea echipelor repartizate pe fiecare competiţie în parte, Champions League şi Europa League, pentru startul ediţiei viitoare a cupelor europene.

UEFA a impus dead-line-ul pe 3 august, însă FRF a solicitat câteva zile în plus de răgaz, mai ales că tragerile la sorţi pentru primul tur preliminar vor avea loc, pentru ambele competiţii, în 9 şi 10 august. FRF şi LPF ar fi dorit să mai aibă la dispoziţie măcar data de 5 sau 6 august, în care să poată să împingă ultima etapă, în care e programat chiar meciul

Craiova – CFR.

Forul de la Nyon s-a arătat inflexibil şi a anunţat ferm că nu acceptă schimbarea datei, chiar dacă au existat şi alte două-trei ţări care au solicitat acest lucru, inclusiv Elveţia, unde îşi are sediul UEFA. În aceste condiţii, FRF e obligată ca până pe 3 august, la ora 23:59, să informeze oficial UEFA privind numele echipelor şi competiţia în care acestea şi-au câştigat dreptul să evolueze în ediţia 2020-2021 a cupelor europene.

În momentul de faţă, după ce s-a disputat finala Cupei României, câştigată de FCSB, se cunosc toate cele 4 formaţii care vor merge în Europa: Craiova, CFR, FCSB şi Botoşani. Practic, toate cele 4 cluburi din play-off care au drept de participare. Celelelate două sunt blocate: Gaz Metan a fost în insolvenţă până de curând, iar Astra n-a obţinut licenţa europeană. Singura necunoscută rămâne cine, dintre Craiova şi CFR, va merge în Champions League şi cine în Europa League!

Play-off: Mai sunt 7 meciuri, dar doar unul are miză

În play-off mai sunt de disputat două runde întregi, la care se adaugă restanţa FCSB – CFR, care nu s-a putut juca sâmbăta trecută, când Păun a acuzat simptome şi a fost testat pozitiv. Dintre cele 7 partide rămase de jucat, practic, una singură mai are cu adevărat o miză pentru ambele echipe care se vor afla faţă în faţă: chiar meciul decisiv Craiova – CFR, din ultima rundă. Cum FCSB şi Botoşani deja şi-au antamat prezenţa în Europa, iar Gaz şi Astra nu pot participa în întrecerile continentale, practic restul jocurilor sunt de vacanţă pentru toţi adversarii Craiovei şi ai CFR-ului.