„Pro România va deveni un jucător politic şi mai important”

Referitor la activitatea din teritoriu, senatorul AdrianŢuţuianu a spus că sunt alcătuite echipe, că sunt închegate organizaţii Pro România în peste 50 de localităţi dâmboviţene. Acesta nu a făcut un secret din faptul că are discuţii cu toţi primarii cu care a lucrat în perioada în care a condus PSD Dâmboviţa ori că si-i doreşte alături, în noul proiect politic.

Optimist, Ţuţuianu a declarat că „Pro România va creşte, sunt semnale foarte bune şi în judeţ, va deveni un jucător politic şi mai important. Aştept pe toţi primarii care au lucrat cu mine şi care ştiu că sunt serios, că le sunt alături şi la bine şi la rău. Am să merg la fiecare dintre primarii PSD şi am să le spun care este proiectul meu, care este proiectul nostru. Cei care vor dori să rămână în PSD, le spun că nu vor fi decât parte a unui proiect care va îngropa definitiv acest partid.”