Pro România nu va vota un guvern condus de PNL

Despre rezultatul negocierilor pentru formarea viitorului cabinet, senatorul Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte Pro România, a declarat că „nu am cerut nimic, pentru că nu dorim să intrăm la guvernare.” Pro România, a mai spus Ţuţuianu, nu va boicota instalarea viitorului guvern dar nici nu va gira prin vot un guvern condus de un reprezentant al Partidului Naţional Liberal. Acesta a fost de părere că în guvern trebuie să intre şi reprezentanţi ai USR, ALDE, PMP şi UDMR, toate fiind partide politice cu doctrină de centru-dreapta şi care, împreună, pot ajunge la numărul de voturi necesar învestirii.

„Soluţia Partidului Naţional Liberal, cu un guvern minoritar, este riscantă. Prima dată ca proces de instalare a guvernului, apoi este riscantă din perspectiva susţinerii parlamentare. Va fi o majoritate conjuncturală creată pentru un an de zile, în jurul unor obiective care ar putea fi împărtăşite de partidele parlamentare.” În opinia sa, noul govern va fi instalat abia după turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, cu votul PSD, partid care nu are interes pentru alegerile anticipate, având nevoie de timp pentru redresare.