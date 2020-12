Prinşi la volan de poliţiştii dâmboviţeni, fără permis, beţi şi sub influenţa unor substanţe psihoactive

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Butimanu au oprit pentru control, pe drumul naţional 1A, pe raza localităţii Bujoreanca, un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, din municipiul Bucureşti.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constat că cel în cauză are dreptul de a conduce suspendat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, faptă prevăzută de art. 335 alin. 2 din Codul Penal.

Şi poliţiştii din cadrul Biroului Rutier au surprins, pe bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Târgovişte, un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism, deşi se afla sub influenţa unor substanţe psihoactive.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive, faptă prevăzută de art. 336 alin. 2 din Codul Penal.

De asemenea, tânărul a fost sancţionat contravenţional conform prevederilor Legii nr. 55/2020, pentru circulaţia în locurile şi, după caz, în intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă.

Tot poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte au oprit pentru control, pe bulevardul Constantin Brâncoveanu din localitate, un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani.

Fiind testat cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o alcoolemie a cărei valoare s-a ridicat la 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibaţiei alcoolice.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.