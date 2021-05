Prin Programul Rabla Clasic 2021, până în prezent, au fost achiziţionate 7.336 de autovehicule şi o motocicletă

In cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 18.245 persoane fizice.

Până în prezent au fost achiziţionate 7.336 de autovehicule şi o motocicletă.

De asemenea, pentru persoane juridice au fost aprobate şi publicate pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu prima listă conţinând 115 dosare acceptate pentru 157 autovehicule.

In cadrul Programului Rabla Plus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 2.234 persoane fizice, până în prezent fiind achiziţionate 299 maşini noi (195 pur electrice şi 104 hibrid plug-in).

De asemenea, pentru persoane juridice au fost publicate 48 dosare acceptate pentru 90 autovehicule electrice, dintre care 49 electrice – hibride şi 41 autovehicule pur electrice. Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus. Persoanele juridice care au fost acceptate se pot adresa pro-ducătorilor/dealerilor auto validaţi în Programele Rabla şi Rabla Plus, listele acestora fiind disponibile pe site-ul instituţiei.