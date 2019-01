Primul Club „Prietenii cărţilor” şi donaţie de carte la Biblioteca Bilciureşti

Share This





















În Anul cărţii, anul 2019, femeile social-democrate dâm-boviţene, conduse de deputatul Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa vor organiza mai multe acţiuni prin care se doreşte revigorarea activităţii culturale, creative şi educative a comunităţilor dâmboviţene. De Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie, prin implicarea directă a deputatului Claudia Gilia a fost deschis primul Club „Prietenii cărţilor”, proiect ce va fi implementat în fiecare localitate din judeţul nostru. Evenimentul a avut loc în comuna dâmboviţeană Bilciureşti. De asemenea, deputatul Claudia Gilia a donat bibliotecii din Comuna Bilciureşti o serie de lucrări de referinţă ale literaturii române: „Îmi place să cred că o localitate în care şcoala, biserica, biblioteca şi căminul cultural sunt plasate în centrul comunităţii – ne garantează că România este o Naţiune puternică şi prosperă.

Tânăra generaţie a îmbrăţişat cu mare îndemânare noile tehnologii. Copiii ştiu să navigheze pe internet, să lucreze pe tablete şi telefoane inteligente de la cele mai fragede vârste. Este un lucru lăudabil şi necesar în ziua de astăzi însă, este de datoria noastră să le spunem că există mai mult de atât, mai mult decât să butoneze sau să plimbe degetul pe ecranul unui gadget inteligent. Să le spunem că până s-a ajuns la această tehnologie au existat milioane de minţi luminate care „au zidit cărămidă cu cărămidă” ceea ce numim astăzi „progres tehnologic” şi dacă acest proces va înceta -viitoarele generaţii se vor trezi prinse în capcana propriilor neputinţe.

Împreună cu Organizaţia de Femei a PSD Dâmboviţa voi derula o serie de acţiuni prin care să încurajăm lectura în rândul tinerilor şi să sprijinim comunităţile care au înţeles că dezvoltarea locală este posibilă doar prin implicare şi educaţie.

Astfel, în Anul cărţii, anul 2019, vom organiza o serie de acţiuni prin care dorim să revigorăm activitatea culturală, creativă şi educativă a comunităţilor noastre:

– vom colecta cărţi pentru a fi donate şcolilor şi bibliotecilor din mediile defavorizate;

– vom organiza concursuri de _ lectură în şcoli şi biblioteci locale;

– vom sprijini şi implica profesorii (inclusiv pe cei pensionaţi) în acţiuni de tipul „Şcoala după Şcoală” pentru a-i ajuta pe elevii aflaţi în risc de abandon şcolar să aibă rezultate mai bune la învăţătură;

– vom sprijini cu burse, rechizite, haine şi bani de transport şcolar o parte dintre elevii care au rezultate foarte bune la învăţătură, dar care nu au o situaţie materială bună;

– vom sprijini şcolile care se vor implica în diferite acţiuni artistice/culturale.

Doar prin astfel de acţiuni putem redirecţiona privirea tinerei generaţii de pe tablete şi telefoane pe cărţile atât de importante în viaţa oamenilor. Vom implica tinerii în viaţa comunităţii şi îi vom sprijinipe copiii care au talent şi vor să-şi continue studiile.

România nu are nevoie de mult: are nevoie de exemple că se poate şi dorim ca bunele practici să fie extinse ulterior la toate comunităţile noastre.

Eu cred că, în Dâmboviţa, putem încerca noi să dăm acest exemplu – să citim alături de copii, să îi ajutăm să-şi găsească un drum în viaţă cu ajutorul şcolii şi, sunt sigură, că exemplul nostru se va multiplica şi în alte comunităţi.

Am făcut astăzi primul pas, la Biblioteca din Comuna Bilciureşti, unde copii Şcolii generale din localitate au organizat un eveniment destinat celebrării personalităţii marcante a culturii române, Mihai Eminescu, intitulat „Dor de Eminescu”. Am deschis astăzi primul Club „Prietenii cărţilor”, proiect pe care doresc să îl implementăm în fiecare localitate din judeţul nostru.

Îi felicit pe copii pentru pasiunea cu care au recitat versurile marelui poet, dar şi pe profesorul coordonator, doamna Ducea Marioara luliana, un cadru didactic devotat meseriei pe care o exercită şi pe doamna bibliotecar Simion Maria, care a fost o gazdă foarte bună.

Am premiat astăzi toţi copii participanţi cu volume de poezii ale poetului nepereche, Mihai Eminescu. De asemenea, am donat bibliotecii din Comuna Bilciureşti o serie de lucrări de referinţă ale literaturii române”, a declarat deputat Claudia Gilia.