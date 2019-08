PRIMELE MODIFICĂRI ÎN LIGA A III A

Share This





















In conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de Urgenţă compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF, hotărăşte:

– Aprobă referatul Managerului Departamentului Competiţii şi dispune completarea locului vacant în Liga 3, ediţia 2019-2020, apărut ca urmare a retragerii clubului CSM Târgu Mureş, cu clubul CS SPORTING ROŞIORI. În consecinţă, aprobă şi afilierea provizorie a

clubului CS SPORTING ROŞIORI.

– Având în vedere Decizia de la punctul 1 de mai sus, aprobă modificarea componenţei seriilor Campionatului Naţional

Liga 3, ediţia 2019-2020.

SERIA I: AFC Botoşani 2, ACS Foresta Suceva, ACS Şomuz Fălticeni, CSM Bucovina Rădăuţi, CS Ştiinţa Miroslava, CSM Paşcani, FC Ozana Târgu Neamţ, ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ, CS Aerostar Bacău, CSM Bacău, ACS Huşana Huşi, ACS KSE Târgu Secuiesc, CSM Focşani 2007, ACS Suporter Club Oţelul Galaţi, CS Sporting Lieşti, ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi

SERIA a II-a: AFC Metalul Buzău, CS

Făurei, ACS Dacia Unirea Brăila, CS Viitorul lanca, ACS Recolta Gheorghe Doja, AFC Unirea 04 Slobozia, ACS Înainte Modelu, AS FC Agricola Borcea, ACS Mostiştea Ulmu, CS Medgidia, CS Poseidon 2 Mai Limanu, CSA Axiopolis Sport Cernavodă, CS Afumaţi, SC Popeşti-Leordeni, SC Fotbal Club FCSB SA 2, CS Tunari

SERIA a IlI-a: AFC Progresul 1944 Spartac, CS Baloteşti, SC FC Voluntari SA 2, ACS SR Municipal Braşov, ACS Olimpic Cetate Râşnov, ACS Unirea Bascov, AFC Astra 2, CS Blejoi, AS FC Pucioasa, CSM Flacăra Moreni, ACS Vediţa Coloneşti M.S., CSM Slatina, CSM Alexandria, Universitatea Craiova 2, CS Tractorul Cetate, CS Sporting Roşiori 2008

SERIA a IV-a: U Craiova 1948 SA, CS Gilortul Târgu Cărbuneşti, ACS Flacăra Horezu, CS Viitorul Dăeşti, LPS Cetate Deva, CS Hunedoara, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii, ACS Poli Timişoara, CSC Dumbrăviţa, AS Fortuna Becicherecu Mic, CS Şoimii Lipova, CS Gloria Lunca-Teuz Cermei, CS Naţional Sebiş, CS Crişul Chişineu Criş, ACS Progresul Pecica, ACSO Filiaşi

SERIA a V-a: ACS Industria Galda, AFC Unirea 1924, CS Viitorul Şelimbăr, CS Luceafărul Oradea, CSC Sânmartin, SCM Zalău, ACS Sticla Arieşul Turda, FC CFR 1907 Cluj SA 2, FC Unirea Dej, CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca, CSM Avântul Reghin, AFC Metalurgistul Cugir 1939, ACS Unu Fotbal Club Gloria, AFC Odorheiu Secuiesc, ACS Fotbal Comuna Recea, CS Minaur Baia Mare – Având în vedere adresa domnului Prodan Stan (Alexandria) cu privire la încetarea activităţii de observator de arbitri, aprobă propunerea CCA ca locul devenit astfel vacant în Lotul Liga 2 de observatori de arbitri să fie completat cu domnul Emil Voicu.