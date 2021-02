Primarul Cristian Stan: Şoseaua de centură a Municipiului Târgovişte ar putea fi gata într-o lună şi jumătate – două luni!

Primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan, şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, au urmărit ieri dimineaţă stadiul lucrărilor la podul nou de la Teiş, componentă importantă a centurii rutiere a oraşului. Podul este aproape gata, are o lungime de 270 de metri liniari şi a rămas de turnat doar stratul de uzură.

Cu prilejul vizitei în teren, primarul Cristian Stan a declarat că, în situaţia în care vremea nu se va înrăutăţi, întregul proiect ar putea fi încheiat într-o lună şi jumătate – două luni. Ca principale repere, inelul de centură al Municipiului Târgovişte are o lungime de 15 kilometri, au fost amenajate patru staţii de pompare şi sunt 15 km de canalizare. Edilul a mulţumit preşedintelui Corneliu Ştefan pentru alocarea de fonduri de la Consiliul Judeţean pentru reabilitarea pasajului de la Petru Cercel. Cristian Stan a scos în evidenţă faptul că preşedintele Corneliu Ştefan a înţeles importanţa colaborării cu administraţia publică locală. După aprobarea bugetului va mai fi încheiat un contract de asociere şi a estimat că sprijinul CJD pentru acest proiect va ajunge la 13 milioane de lei.

„Ne aflăm la un obiectiv mult aşteptat de târgovişteni şi toţi dâmboviţenii şi anul acesta proiectul se va termina. Vom sprijini în continuare Primăria Târgovişte. Va fi un an greu, dificil din punct de vedere economic, dar suntem conştienţi că trebuie să sprijinim proiectele administraţiilor publice locale”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.