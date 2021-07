Primarul Cristian Stan anunţă un regulament de parcare pentru Târgovişte

In fiecare dimineaţă, într-un interval de numai două ore, în Târgovişte intră circa 12.000 de autoturisme, de unde aglomeraţie şi disconfort în trafic dar şi dificultatea găsirii unui loc de parcare. Pentru a elimina măcar în parte aceste neajunsuri, conducerea Primăriei Târgovişte urmează să elaboreze şi să pună în practică un regulament privind utilizarea parcărilor publice. Pe de altă parte, primarul Cristian Stan a reluat apelul către cetăţeni, de a recurge la transportul public:

„Discutăm de aproximativ 12000 de autoturisme care intră in Municipiul Târgovişte in intervalul orar 6.30-8.30. Sper ca in perioada următoare să incurajăm utilizarea mijloacelor de transport in comun, pentru că altfel va fi foarte, foarte dificil să facem faţă acestui trafic. De asemenea, parcările din oraş sunt foarte solicitate, iar in perioada următoare vom avea şi un regulament de parcare, prin care vom incerca să reglementăm această situaţie din oraşul nostru.”