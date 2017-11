Primăriile Braniştea, Iedera, Glodeni şi Perşinari nu au depus nicio documentaţie pe PNDL 2

Share This





















Mare noroc pe capul primiilor care nu au reuşit să depună până la data de 31 octombrie 2017 documentaţiile pentru proiectele cu finanţare pe PNDL 2. Ministrul Dezvoltării Regionale, Paul Stănescu, a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că a fost prelungit cu încă o lună termenul pentru depunerea documentaţiei aferente contractelor de finanţare a investiţiilor prin PNDL 2, noul termen limită fiind 29 noiembrie 2017. La nivelul judeţului Dâmboviţa, până la data de 31 octombrie 2017, au fost depuse documentaţiile pentru 228 de obiective de investiţii din totalul de 246. CJ Dâmboviţa a depus toate documentaţiile pentru cele 21 de proiecte pe PNDL 2. Potrivit preşedintelui CJ Dâmboviţa, Alexandru Oprea, CJ Dâmboviţa are 12 contracte semnate din cele 21. La foarte multe dintre ele există procedurile de achiziţie derulate, desemnaţi constructorii, se lucrează pe cinci contracte din cele 12, există şi decontări făcute în valoare de 7.000.000 lei. Ceea ce este trist, până la data de 31 octombrie 2017, primăriile Braniştea,ledera, Glodeni şi Perşinari nu au depus nicio documentaţie. Mai au o şansă dacă nu vor pierde investiţiile.

